Мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян – СМИ

Что известно:
- Ударом ВСУ 8 военнослужащих РФ ликвидировано, а еще 12 пострадали
- ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автоколонне РФ
Восемь военнослужащих РФ ликвидировано, а еще 12 пострадали в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ в захваченной Макеевке Донецкой области.
Как сообщает Astra со ссылкой на источники, 13 июня ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автоколонне российских военных в Макеевке.
Уточняется, что удар по оккупантам произошел рядом с заброшенной АЗС на улице Автотранспортная.
По данным источников, в результате ликвидированы восемь российских военнослужащих. Еще 12 пострадали. Большинство из них относятся к воинской части 71443.
Утверждается, что в результате удара также якобы есть двое погибших среди гражданского населения.
Кроме того, уничтожен принадлежащий МО РФ автобус ПАЗ, повреждены еще три автобуса, военные КАМАЗ и Урал.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.
Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.
Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.
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Что известно о HIMARS
HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.
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