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Мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян – СМИ

Алексей Тесля
16 июня 2025, 14:16
178
Удар по оккупантам произошел рядом с заброшенной АЗС в Макеевке.
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Уничтожена колонна армии РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Ударом ВСУ 8 военнослужащих РФ ликвидировано, а еще 12 пострадали
  • ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автоколонне РФ

Восемь военнослужащих РФ ликвидировано, а еще 12 пострадали в результате удара HIMARS по автоколонне ВС РФ в захваченной Макеевке Донецкой области.

Как сообщает Astra со ссылкой на источники, 13 июня ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по автоколонне российских военных в Макеевке.

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Уточняется, что удар по оккупантам произошел рядом с заброшенной АЗС на улице Автотранспортная.

По данным источников, в результате ликвидированы восемь российских военнослужащих. Еще 12 пострадали. Большинство из них относятся к воинской части 71443.

HIMARS, Хаймарс
/ Инфографика: Главред

Утверждается, что в результате удара также якобы есть двое погибших среди гражданского населения.

Кроме того, уничтожен принадлежащий МО РФ автобус ПАЗ, повреждены еще три автобуса, военные КАМАЗ и Урал.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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Что известно о HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

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