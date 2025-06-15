Украина и РФ переходят на новый формат обменов телами погибших: что изменится

Представители Международного комитета Красного Креста высоко оценили организацию и соблюдение международных стандартов при проведении репатриации тел.

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Украина и РФ будут проводить обмены телами погибших по-другому / Коллаж: Главред, фото: СБУ

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15 июня в Украину вернули тела 1200 погибших защитников

До сих пор использовали железнодорожный транспорт

Следующие этапы планируют проводить автомобильным транспортом

В воскресенье, 15 июня, в Украине завершился очередной этап репатриации тел погибших защитников, во время которого использовался железнодорожный транспорт. Следующие этапы будут происходить по-другому. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Использование железнодорожного сообщения позволило оперативно и безопасно доставить тела воинов в разные регионы страны, где они пройдут процедуру идентификации. Следующие этапы репатриации, в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Стамбуле, планируется осуществлять автомобильным транспортом.

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К мероприятиям присоединились представители Международного комитета Красного Креста, которые высоко оценили уровень координации и организации репатриации.

"По их словам, репатриация состоялась на самом высоком уровне, с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам", - говорится в сообщении.

Успешное проведение операции обеспечивали многочисленные государственные структуры: СБУ, Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, Центральная военная служба Вооруженных сил Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Офис Уполномоченного по правам человека, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба Украины, "Укрзализныця" и другие учреждения сектора безопасности и обороны.

Служба безопасности Украины отмечает, что продолжает неустанно выполнять задачи, поставленные президентом Владимиром Зеленским, придерживаясь самых высоких стандартов в проведении операций.

Возвращение погибших - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июня в Украину вернули 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации. Операцию провели согласно договоренностям, достигнутым во время переговоров в Стамбуле. В ближайшее время проведут экспертизы и идентификацию.

Также 14 июня в рамках очередного этапа репатриации Украина получила еще 1200 тел, которые, по информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Кроме этого, 16 мая в Украину вернули останки еще 909 погибших защитников.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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