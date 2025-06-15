В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

По данным российской стороны, 1200 тел, которые удалось вернуть в рамках процесса репатриации принадлежат украинским гражданам, в частности, военным.

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В Украину вернули тела 1200 погибших / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем говорится в материале:

Россия передала Украине тела 1200 погибших

В ближайшее время будет проведена идентификация репатриированных тел

В Украину вернули еще 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Отмечается, что этот этап реализован в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. Возвращенные тела, по информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военным.

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"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Репатриацию удалось осуществить благодаря слаженной работе специалистов Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, а также других учреждений сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили отдельную благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также личному составу Центрального управления ЦВС Генштаба ВСУ и Объединенному центру ЦВС, которые организовали транспортировку тел в соответствующие государственные учреждения и передачу погибших в правоохранительные органы и судебно-медицинскую экспертизу.

Возвращение погибших - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня в рамках очередного этапа репатриации Украина получила еще 1200 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Ранее, 11 июня, в рамках аналогичных мероприятий с территории России было возвращено 1212 тел погибших военнослужащих.

16 мая в Украину вернули останки еще 909 погибших защитников.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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