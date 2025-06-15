Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

Юрий Берендий
15 июня 2025, 12:49
24
По данным российской стороны, 1200 тел, которые удалось вернуть в рамках процесса репатриации принадлежат украинским гражданам, в частности, военным.
В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали
В Украину вернули тела 1200 погибших / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем говорится в материале:

  • Россия передала Украине тела 1200 погибших
  • В ближайшее время будет проведена идентификация репатриированных тел

В Украину вернули еще 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Отмечается, что этот этап реализован в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. Возвращенные тела, по информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военным.

видео дня

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Репатриацию удалось осуществить благодаря слаженной работе специалистов Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, а также других учреждений сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили отдельную благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также личному составу Центрального управления ЦВС Генштаба ВСУ и Объединенному центру ЦВС, которые организовали транспортировку тел в соответствующие государственные учреждения и передачу погибших в правоохранительные органы и судебно-медицинскую экспертизу.

Возвращение погибших - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня в рамках очередного этапа репатриации Украина получила еще 1200 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Ранее, 11 июня, в рамках аналогичных мероприятий с территории России было возвращено 1212 тел погибших военнослужащих.

16 мая в Украину вернули останки еще 909 погибших защитников.

Другие новости:

Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозы, град и сильные ливни: синоптик сказал, где и когда в Украине ждать непогоды

Грозы, град и сильные ливни: синоптик сказал, где и когда в Украине ждать непогоды

13:34Синоптик
Прилеты и мощные взрывы: в Сети узнали об ударе по местам сборки дронов РФ

Прилеты и мощные взрывы: в Сети узнали об ударе по местам сборки дронов РФ

13:02Мир
В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

12:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Ударит жара +29 градусов: когда в Украине стремительно потеплеет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

Последние новости

13:34

Грозы, град и сильные ливни: синоптик сказал, где и когда в Украине ждать непогоды

13:30

"О вышиванках на фоне собора": общается ли Кондратюк с предательницей Марченко

13:30

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 июня

13:02

Прилеты и мощные взрывы: в Сети узнали об ударе по местам сборки дронов РФВидео

12:49

В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
12:43

В Украине может подорожать газ: в чем причина

12:12

"Не страдают": стала известна правда о разводе Беднякова и Короткой

12:09

ГУР провело дерзкую операцию против войск РФ в Калининграде - СМИ показали последствияВидео

11:53

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: в чем опасность

Реклама
11:43

"Армия парализована, РФ не сможет воевать": дипломат назвал стратегию успеха УкраиныВидео

11:40

"У Ирана есть все, чтобы бахнуло": прогноз вероятности ядерной войны

10:59

Китайский гороскоп на завтра 16 июня: Лошадям - страх, Свиньям - беспокойство

10:52

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 июня: Весам - терпение, Девам - победы

10:49

РФ била Кинжалами, баллистикой и БпЛА: в Украине прогремели десятки взрывов

10:16

РФ нанесла массированный удар по Полтавской области: под ударом энергетикаФото

10:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

09:43

На фронте обострение: россияне разрушили некоторые позиции ВСУ

09:31

РФ наступает к Днепропетровщине, ВСУ продвигаются после контратаки – ISW

09:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня: Раки получат совет, Львам нужен отдых

09:01

Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

Реклама
08:44

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Раздавить гадину: иранцы просят Израиль бить ещё сильнеемнение

08:35

Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

07:35

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

07:10

Где клад: если у вас "зрение, как у ястреба", вы найдете его за 5 секунд

06:00

ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:35

Почему нельзя говорить "більша половина": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

03:30

Необычный ребус: найдите собаку среди множества панд за 11 секунд

03:30

Как вырастить инжир в горшке и заставить его плодоносить: советы и секретыВидео

02:45

Мыть и ремонтировать авто на улице больше нельзя: что известно о новых штрафах

01:30

Предательница Регина Тодоренко официально подтвердила третью беременность

00:03

Иран дважды пытался убить Трампа: премьер Израиля сделал сенсационное заявление

14 июня, суббота
23:58

"Это я себе запретила": Тина Кароль сделала откровенное признание о своем одиночестве

23:01

Катя Осадчая показала редкие фото из своего модельного прошлого

22:58

Напуганы репрессиями: ученые массово бегут из России – разведка

22:19

Известный певец признался, почему "ограничено годен" к службе

22:04

Успехи ВСУ на Сумщине: Зеленский заявил об освобождении одного селаВидео

21:17

Украинская баллистика протестирована, изучаются масштабы производства - Подоляк

20:54

"Договоренность есть": Зеленский сказал, когда состоится новый обмен пленнымиФотоВидео

Реклама
20:51

Война Израиль - Иран: о влиянии науки на эту войну и при чем здесь Украинамнение

20:14

Дроны и мотоциклы: РФ перешла на более эффективную тактику штурмов – NYT

19:42

Войска Путина собрали силы для захвата важного города: раскрыта тактика врага

19:40

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в свой день рождения: что обсуждали

19:36

Игорь Кондратюк впервые рассказал, чем занимаются его дети во время войны

19:34

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

19:13

Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

19:11

Цены на сигареты рекордно вырастут: что повлияет на стоимость

18:48

Верка Сердючка спела свои хиты на русском: омбудсмен обратился в полицию

18:38

Dzidzio прокомментировал рождения первенца у экс-жены - реакция певицы Slavia

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракНастя КаменскихКейт МиддлтонВиталий КозловскийАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять