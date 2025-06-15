ГУР провело дерзкую операцию против войск РФ в Калининграде - СМИ показали последствия

По данным СМИ, в результате операции ГУР удалось полностью прекратить электроснабжение воинских частей и объектов российского ВПК в регионе.

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Появились огненные кадры операции ГУР в Калинингаде / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

ГУР атаковали подстанцию в Кенигсберге

Она поставляла электроэнергию, в частности, к объектам российского ВПК и армии

Убытки оцениваются в почти 5 миллионов долларов

Агенты ГУР осуществили дерзкую операцию на территории российского города Кенигсберг (рус. Калининград). Целью атаки стала промышленная электроподстанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Отмечается, что операция состоялась 14 июня около 4 часов утра. В результате действий ГУР Россия понесла убытки на почти 5 миллионов долларов. Поставка электроэнергии к ряду объектов, в частности к предприятиям военно-промышленного комплекса и частей вооруженных сил РФ в этом районе, была полностью прекращена.

видео дня

Как утверждают источники, агенты слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора, после чего подожгли подстанцию. Возник масштабный пожар, который серьезно повредил объект и остановил электроснабжение близлежащих вражеских инфраструктур.

Смотрите видео операции ГУР в Кенигсберге (рус. Калининград):

/ Фото: скриншот

"Мы в очередной раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или места расположения", - подчеркнул собеседник в ГУР.

Успешные операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили мощную атаку, в результате которой был выведен из строя сайт российской железной дороги (РЖД). Об этом 8 июня сообщили СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке.

В ночь на 31 мая на временно оккупированной территории Запорожской области взрывом был уничтожен военный эшелон российских оккупационных сил, сообщили в ГУР.

Также 29 мая ГУР Украины успешно уничтожило новейший российский реактивный беспилотник "Дань-М" с помощью собственного комплекса противовоздушной обороны.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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