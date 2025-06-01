Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

Нарушена ключевая логистическая артерия россиян.

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Уничтожен военный поезд РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На территории Запорожья уничтожен военный поезд оккупантов

Поезд двигался в сторону временно оккупированного Крыма

Он был с топливными цистернами и товарными вагонами

Ночью, 31 мая, на территории временно оккупированного Запорожья в результате взрыва был уничтожен военный поезд российских захватчиков. Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района.

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В разведке рассказали, что "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

"Ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГУР добавили, что после взрыва россияне объявили "план-перехват" - по населенным пунктам ездят патрули Росгвардии, проводятся проверки на блок-постах. Особенно тщательно проверяют тех, кто въезжает или выезжает.

Операции ГУР - что известно

Как сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины смогло поразить новейший реактивный беспилотник "Дань-М" комплексом противовоздушной обороны собственной разработки.

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" произошло два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции ГУР.

Кроме того, спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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