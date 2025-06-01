Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

Главное:
- На территории Запорожья уничтожен военный поезд оккупантов
- Поезд двигался в сторону временно оккупированного Крыма
- Он был с топливными цистернами и товарными вагонами
Ночью, 31 мая, на территории временно оккупированного Запорожья в результате взрыва был уничтожен военный поезд российских захватчиков. Об этом сообщает ГУР.
Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района.
В разведке рассказали, что "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.
"Ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГУР добавили, что после взрыва россияне объявили "план-перехват" - по населенным пунктам ездят патрули Росгвардии, проводятся проверки на блок-постах. Особенно тщательно проверяют тех, кто въезжает или выезжает.
Операции ГУР - что известно
Как сообщал Главред, Главное управление разведки Министерства обороны Украины смогло поразить новейший реактивный беспилотник "Дань-М" комплексом противовоздушной обороны собственной разработки.
Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" произошло два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции ГУР.
Кроме того, спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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