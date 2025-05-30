ГУР провело 'взрывную' операцию в районе военной бухты РФ - источники

Кратко:
- Во Владивостоке прогремело несколько взрывов
- Их слышали вблизи бухты "Десантная"
- Это была спецоперация ГУР
Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" состоялось два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции ГУР. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926).
Один взрыв прогремел в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.
"Поражена живая сила, военная техника, спецсредства", - говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители заявляли, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационных вертолет.
В то же время, власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов в результате которого никто не пострадал.
Операции ГУР - что известно
Как сообщал Главред, спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.
24 апреля в ГУР сообщили, что на военном аэродроме в Ростове-на-Дону был уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Кроме того, 1 апреля дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму. Позже украинские разведчики также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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