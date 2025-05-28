"Есть удачные попадания": в ЦПД раскрыли детали атаки дронов на Москву

Под удар дронов попал Дубненский машиностроительный завод и технопарк ЭЛМА-Зеленоград.

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Детали атки на Московскую область рассказали в ЦПД / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

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Под удар дронов попал Дубненский машиностроительный завод

Был атакован технопарк ЭЛМА-Зеленоград

В среду, 28 мая, неизвестные БПЛА атаковали Московскую область, есть удачные попадания. Детали раскрыл глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, под удар дронов попал Дубненский машиностроительный завод им. н. П. Федорова (ДМЗ). Это один из ключевых узлов оборонного комплекса РФ.

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Как написал Коваленко в Telegram, завод расположен в городе Дубно, Московская область. С 2020 года входит в состав концерна Кронштадт.

"Основной профиль – производство боевых БПЛА, в частности комплекса Орион (россияне называют его аналогом Байрактара). Эти дроны используются Россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями", - уточнил глава ЦПД.

ДМЗ также имеет цеха по обработке композитов, современные линии монтажа авионики и систем управления. Завод работает в режиме военной экономики, наращивая выпуск даже под санкционным давлением.

Также в был атакован технопарк ЭЛМА-Зеленоград – это высокотехнологичный кластер, специализирующийся на разработке микроэлектроники, ИТ-решений, робототехники и медтехники. Там изготовляют микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами.

"ЭЛМА – это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", - добавил Коваленко.

Атаки дронов в РФ - последние новости

Как писал Главред, 28 мая дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что якобы было сбито 42 БПЛА.

25 мая в российской Елабуге (Татарстан) прогремели взрывы. БПЛА атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину. Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

В ночь на 24 мая в Липецкой области России прогремели взрывы, которые вероятно стали следствием нового массированного удара беспилотников. По предварительным сообщениям, объектом атаки мог стать завод "Энергия" в городе Елец.

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