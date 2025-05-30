Обломки упали в море: в ГУР раскрыли детали поражения новейшего дрона РФ

Важно:
- Поражен новейший реактивный беспилотник РФ "Дань-М"
- Бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели
Главное управление разведки Министерства обороны Украины смогло поразить новейший реактивный беспилотник "Дань-М" комплексом противовоздушной обороны собственной разработки.
"29 мая 2025 года для отражения ночной вражеской атаки беспилотников в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73...", - говорится в сообщении в Telegram.
По информации, после обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели, был уничтожен вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "Дань-М", он "упал в Черное море".
Как известно из открытых источников, Р-73 (по классификации НАТО: AA-11 Archer - "Лучник") - советская управляемая ракета класса "воздух - воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.
Ранее сообщалось о том, что ГУР морским дроном уничтожило самолет РФ на $50 млн. Успешная атака произошла недалеко от порта Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину атаковали неизвестные воздушные цели. Пока остается непонятным то, для чего Россия модифицировала новое вооружение.
Как сообщал ранее Главред, российские войска все чаще используют наряду с ударными дронами "Шахед"/"Герань" специальные беспилотники-обманки без боевой начинки - так называемые "пародии".
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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