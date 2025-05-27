Ложные цели отвлекают ПВО: в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Россияне постоянно корректируют тактику применения дронов — изменяют маршруты и запускают их на высоте.

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Юрий Игнат рассказал о тактике ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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РФ стремится перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны

Россияне постоянно корректируют тактику применения дронов

Российские войска всё чаще используют наряду с ударными дронами "Шахед"/"Герань" специальные беспилотники-обманки без боевой начинки — так называемые "пародии".

Об этом сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, передаёт РБК-Украина.

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Цель подобных запусков — перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. По словам Игната, во время последних атак около 40% дронов составляли именно такие ложные цели, тогда как реальные ударные БПЛА составляли около 60%.

Он уточнил, что россияне постоянно корректируют тактику применения дронов — изменяют маршруты и запускают их на высоте более двух километров, после чего беспилотники резко снижаются, атакуя цели.

По словам Игната, такая высота позволяет дронам быть видимыми для радиолокационных систем, но в то же время делает их недоступными для огня с земли, в том числе от мобильных огневых групп и крупнокалиберного стрелкового вооружения.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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