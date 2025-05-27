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Приманки отвлекают ПВО: раскрыта тактика массированных обстрелов Украины

Алексей Тесля
27 мая 2025, 02:50
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Россия продолжает реализовывать стратегию запугивания мирного населения Украины.
Приманки отвлекают ПВО: раскрыта тактика массированных обстрелов Украины
РФ наносит удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скриншот map.ukrainealarm.com

Важно:

  • Удары РФ в основном приходятся по жилым кварталам
  • Российские силы активно применяют тактику отвлечения украинской ПВО

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что Россия продолжает реализовывать стратегию запугивания мирного населения Украины, поскольку удары в основном приходятся по жилым кварталам — частным домам и многоквартирным зданиям.

В эфире Сurrenttime он отметил, что российские силы активно применяют тактику отвлечения украинской ПВО, используя так называемые дроны-приманки типа "Гербера". По словам эксперта, около половины этих беспилотников — это легкие конструкции из пенопласта с простыми двигателями малой мощности.

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/ Инфографика: Главред

Романенко также подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны достаточно эффективно справляются с угрозой баллистических ракет.

"Это, по сути, ответные удары. Мы атакуем территорию России — и в ответ они усиливают обстрелы. Однако уже на третий день становится заметно, что интенсивность снижается. Сегодняшняя атака уже значительно слабее предыдущих. Это свидетельствует о том, что у России ограниченные запасы ударных средств", — отметил он.

По его словам, удары ВСУ, хоть и не комментируются официально, но по доступной информации можно предположить, что они нацелены на военные заводы в Подмосковье — на предприятия оборонного значения, которые сейчас в приоритете. Если ранее приоритетом были нефтеперерабатывающие заводы, то сейчас удары концентрируются на объектах, производящих взрывчатые вещества и различные комплектующие для вооружений.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

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