Приманки отвлекают ПВО: раскрыта тактика массированных обстрелов Украины

Важно:
- Удары РФ в основном приходятся по жилым кварталам
- Российские силы активно применяют тактику отвлечения украинской ПВО
Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что Россия продолжает реализовывать стратегию запугивания мирного населения Украины, поскольку удары в основном приходятся по жилым кварталам — частным домам и многоквартирным зданиям.
В эфире Сurrenttime он отметил, что российские силы активно применяют тактику отвлечения украинской ПВО, используя так называемые дроны-приманки типа "Гербера". По словам эксперта, около половины этих беспилотников — это легкие конструкции из пенопласта с простыми двигателями малой мощности.
Романенко также подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны достаточно эффективно справляются с угрозой баллистических ракет.
"Это, по сути, ответные удары. Мы атакуем территорию России — и в ответ они усиливают обстрелы. Однако уже на третий день становится заметно, что интенсивность снижается. Сегодняшняя атака уже значительно слабее предыдущих. Это свидетельствует о том, что у России ограниченные запасы ударных средств", — отметил он.
По его словам, удары ВСУ, хоть и не комментируются официально, но по доступной информации можно предположить, что они нацелены на военные заводы в Подмосковье — на предприятия оборонного значения, которые сейчас в приоритете. Если ранее приоритетом были нефтеперерабатывающие заводы, то сейчас удары концентрируются на объектах, производящих взрывчатые вещества и различные комплектующие для вооружений.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.
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Кто такой Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).
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