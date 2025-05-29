РФ применила новое вооружение: Украину атаковали неизвестные воздушные цели

Основное:
- Россия атаковала Одесскую область новым типом оружия
- ПВО удалось сбить две неизвестные цели
- Вероятно, РФ запустила переделанную на дрон реактивную мишень для проверки ПВО
В ночь на 29 мая страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область тремя средствами воздушного нападения неизвестного типа. Об этом сообщили в Facebook Воздушного командования "Юг".
Известно, что две неизвестные цели противовоздушной обороне юга удалось уничтожить, а одна была локально потеряна в акватории Черного моря.
В то же время украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш написал, что новым типом вооружения, которым противник атаковал Украину является ударный реактивный БПЛА "Дань-М".
"Эти БПЛА были запущены группой из Крыма. "Дань-М" - это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала на ударный БПЛА. Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "СТРИЖ", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них большое", - пояснил он.
Флеш добавил, что в оригинале мишень имеет красный цвет, но в данном случае цвет ее корпуса изменили. Эксперт также раскрыл некоторые характеристики беспилотника, а именно:Время полета 25-40 минутСкорость 400-750 км/чВысота полета до 9 километров
"Из соображений информационной безопасности я не могу сообщить судьбу этой группы ударных БПЛА", - подытожил он.
Атаки российских дронов на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские войска все чаще используют наряду с ударными дронами "Шахед"/"Герань" специальные беспилотники-обманки без боевой начинки - так называемые "пародии".
Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ прокомментировали мнения о том, что скоро РФ будет запускать каждую ночь более 1000 дронов. Выяснилось, что россияне имеют возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше "Шахедов".
Накануне сообщалось, что российские захватчики продолжают наносить дроновых и ракетных ударов по Украине. При этом враг пытается цинично оправдать свои масштабные атаки якобы угрозой "террористических атак и провокаций".
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Кто такой Сергей Флеш?
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной Сергей Флеш - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
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