В России вспыхнул завод: эксперт сообщил, что там производили для ведения войны

Пожар на важном объекте РФ ослабит возможности врага.

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На заводе РФ изготавливали важные технические средства / Коллаж: Главред, фото: МЧС России

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В России вспыхнул пожар на важном объекте России

По стратегическим заводам и предприятиям РФ Украина будет бить не только со своей территории

Ночью 29 мая на территории завода Авангард, что в стране-агрессоре России, возник пожар. Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо прокомментировал этот инцидент.

По его словам, для Украины такие цели как этот завод являются вполне законными, ведь они привлечены к производству средств для террора и убийств мирного населения нашей страны.

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"Завод "Авангард" является одним из предприятий, входящих в так называемый военно-промышленный комплекс РФ. Это одно из немногих предприятий государства-террористки, которое способно производить различные электронные средства. Речь идет о различных узлах и компонентах для военной техники - как для военно-морских сил РФ, так и для ракет стратегического назначения. Это те технологические элементы, производство которых РФ сохранила еще со времен Советского Союза, и пытается расширить свои возможности, в частности путем приобретения иностранных технологий", - подчеркнул Рябых.

По словам эксперта, на территории РФ есть более тысячи таких объектов, как завод в Санкт-Петербурге и их поражение не обязательно будет происходить средствами, запущенными с территории Украины, все шире для этого будут привлекаться подпольщики непосредственно на территории РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.

Накануне также украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.

Ранее в Тульской области, что в стране-агрессоре России возник пожар на химическом предприятии "Азот", где россияне производят химические вещества, которые могут использоваться в военных целях.

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Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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