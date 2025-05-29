Киев накрыл мощный ливень с градом: улицы затопило, есть обрывы электросетей

Кратко:
- Киев накрыла гроза, выпал град
- Объявлен первый уровень опасности
- Сложные погодные условия сохранятся до конца суток
В четверг, 29 мая, Киев накрыла мощная гроза - город залило водой, выпал град. В Сети пользователи публикуют фото и видео из столицы - улицы города превратились в реки.
Гроза в Киеве сопровождалась сильным ветром, который сносил деревья и даже крыши в Киеве. На одном из видео, которое попало в Сеть, видно как дерево падает на машину.
Сообщается, что в ряде районов исчезло электроснабжение, улицы затоплены.
Смотрите видео - Киев накрыл сильный ливень:
Град в Киеве выпал размером с большие горошины.
В одной из столичных школ дети под ливнем исполнили выпускной танец - смотрите видео:
Также в Сети появились кадры, как молния попала в окно многоэтажки.
Смотрите видео, как во время грозы молния ударила в многоэтажку:
В Киевской городской военной администрации предупредили, что опасные метеорологические явления в Киеве и области сохранятся до конца суток. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, да конца мая погода в Украине будет дождливой. Впрочем, на пару дней осадки сделают перерыв. Об этом свидетельствует прогноз погоды, который озвучила синоптик Наталья Птуха. По ее словам, дожди отступят 31 мая и 2 июня.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.
Тем временем заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, почему погода в Украине стала такой переменчивой, каким будет лето в Украине, и почему осень придет в нашу страну так рано. Детальнее читайте в материале: Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды.
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