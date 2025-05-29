Когда погода устроит два "выходных" от дождей: синоптик назвала даты

Украина продолжает находиться во влажной воздушной массе и в поле пониженного давления.

https://glavred.info/synoptic/kogda-pogoda-ustroit-dva-vyhodnyh-ot-dozhdey-sinoptik-nazvala-daty-10668779.html Ссылка скопирована

Синоптик озвучила прогноз погоды до конца мая и в первые дни июня 2025 / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет сухая погода

Есть ли риск града и шквалов

Что будет с температурой воздуха в начале лета

До конца мая погода в Украине будет дождливой. Впрочем, на пару дней осадки сделают перерыв. Об этом свидетельствует прогноз погоды, который озвучила синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, Украина продолжает находиться во влажной воздушной массе и в поле пониженного давления, передает Obozrevatel.

видео дня

В большинстве регионов ночью температура воздуха составит +8... +15 градусов, днем +18... +25 градусов. В западных регионах в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +13... +19 градусов.

"Не холодная погода, но немного влажная. В следующие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Поэтому температура воспринимается несколько не так, как если бы было солнечно", – пояснила Птуха.

Когда отступят дожди

31 мая в большинстве регионов осадки не прогнозируются. Только на юго-востоке, а в дневные часы и на северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные дожди.

В дальнейшем синоптик прогнозирует определенную нестабильность.

"Во многих регионах будут продолжаться кратковременные дожди, но их площадь охвата будет несколько меньше, чем сейчас. На 1-2 июня прогнозируем уже не такой активный фронт, следовательно, дальше будут периоды с перерывами", – сказала Птуха

Сухо будет и в понедельник, 2 июня.

"1 июня ночью в юго-восточной части, а днем местами по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. 2 июня преимущественно без осадков, только в Крыму, в Приазовье, в западных и Винницкой областях могут быть локальные кратковременные дожди и грозы", – прогнозирует синоптик.

В начале лета температура воздуха ночью в стране в среднем составит +10... +16 градусов, днем +20... +25 градусов. На юге страны столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

"Признаков каких-то других изменений, например, влияния антициклона, ясного неба, без осадков пока нет, хотя, конечно, температуры понемногу будут повышаться, все-таки лето. Будут определенные периоды осадков, будут перерывы, но также на территорию Украины будут заходить и атмосферные фронты", – сказала синоптик.

Птуха также обещает, что вероятность экстремальных погодных явлений –шквалов и града – невелика.

"Во время грозы может быть град и шквалы, но сейчас активных атмосферных фронтов, которые бы проходили по территории Украины, нет. Просто есть определенная нестабильность. Впрочем, локально эти явления присущи летнему периоду, и они всегда могут сопровождать грозу, но пока вероятность таких явлений не слишком высока", – отметила она.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повыситься на 1,5 градуса по Цельсию.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июне 2025 года ожидается теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.

Тем временем заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, почему погода в Украине стала такой переменчивой, каким будет лето в Украине, и почему осень придет в нашу страну так рано. Детальнее читайте в материале: Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред