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ВСУ атаковали четыре ключевых предприятия "оборонки" РФ: Генштаб раскрыл детали

Руслана Заклинская
28 мая 2025, 16:31
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Украинские силы нанесли удары по ключевым предприятиям ВПК РФ, сообщил Генштаб ВСУ.
ВСУ атаковали четыре ключевых предприятия 'оборонки' РФ: Генштаб раскрыл детали
ВСУ выводят из строя ВПК России - детали ночных атак / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • ВСУ ударили по ключевым предприятиям ВПК РФ
  • Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат
  • Удары - результат координированной работы ССО, СБУ и Сил беспилотных систем ВСУ

В ночь на 28 мая украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Одной из целей стал завод АО "Кронштадт", расположенный в городе Дубна Московской области. Это предприятие является ведущим разработчиком и производителем беспилотных авиационных систем, в частности БпЛА моделей "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", а также наземных систем управления для дронов.

видео дня

В районе завода наблюдалась активная работа российских средств ПВО, однако поражение цели подтверждено.

Удар по заводу "Радуга"

В том же населенном пункте подразделения Службы безопасности Украины в рамках координации с ССО ВСУ отдельно поразили предприятие "Радуга", специализирующееся на производстве крылатых ракет различных типов: "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля".

"Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине", - отметили в Генштабе.

Попадание в АО "Ангстрем"

Сегодня ночью Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по АО "Ангстрем", также расположенном в Московской области. Зафиксировано попадание в район объекта.

"Ангстрем" является разработчиком микроэлектронной компонентной базы, которую активно используют российские оборонные предприятия для изготовления военной техники и вооружения. Удар по этому предприятию может повлиять на способность РФ поддерживать и модернизировать свою военную электронику.

Атака на Дмитровский химкомбинат

Кроме этого, накануне подразделения ВСУ атаковали Дмитровский химический комбинат в Ивановской области РФ. Свидетели сообщали о серии взрывов на территории объекта.

Предприятие производит органические химические соединения, в частности компоненты взрывчатки, порохов и присадки к ракетному топливу. Также химкомбинат поставляет продукцию на ряд других предприятий ВПК России.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 28 мая беспилотники атаковали российскую столицу и окрестности. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, под удар попал завод "Кронштадт" в городе Дубна, где разрабатывают ударные дроны. Также атаке подвергся технопарк "Элма" в Зеленограде.

Как сообщал Главред, вечером 25 мая в российской Елабуге (Татарстан) и Ивановской области прогремели взрывы. По данным Центра противодействия дезинформации, дроны атаковали завод по производству дронов "Шахед" в Елабуге и химпредприятие в Кинешме, изготавливающее компоненты для российского оружия.

Также вечером 21 мая, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, над столицей РФ было сбито три беспилотника, а всего в течение дня - 27. Дроны атаковали также подмосковный Подольск, Домодедово и Тульскую область.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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