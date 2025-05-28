Угроза атаки тысячи дронов: худший прогноз массированных ударов РФ по Украине

Россия активно расширяет свои возможности в применении беспилотников разных типов.

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Украинцев предупредили об угрозе массированных ударов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

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Российская сторона может выйти на запуск до 1000 беспилотников в сутки

Усовершенствованы крылатые ракеты: они координируются для одновременного удара

Военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что Россия активно расширяет свои возможности в применении беспилотников разных типов, делая ставку на увеличение их количества и модернизацию.

По его словам, количество запущенных "Шахедов" уже достигает 300 единиц в сутки, и, по всей видимости, РФ планирует и дальше наращивать такие объемы, сообщает ТСН.

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"Если Украина не начнет системно наносить удары по местам хранения и производства этих дронов, то масштаб таких атак будет только расти", — предупреждает он.

Согласно его оценке, к лету российская сторона может выйти на запуск до 1000 беспилотников в сутки, что станет чрезвычайным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Романенко указывает на то, что Россия совершенствует и свое ракетное вооружение. Так, в баллистических ракетах начали использоваться специальные обманные маневры на завершающем этапе полета, что усложняет их перехват.

"Раньше "Искандеры" следовали по предсказуемой траектории, что давало нашим ПВО время для их обнаружения и уничтожения. Сейчас, благодаря внедрению ложных маршрутов, это окно значительно сокращается", — объясняет он.

Также усовершенствованы крылатые ракеты: теперь они координируются для одновременного удара с разных направлений — так называемая тактика "звездного удара". Это дополнительно усложняет работу украинской ПВО, особенно с учетом одновременного запуска дронов и имитаторов.

Романенко добавляет, что враг модернизировал и сами дроны. Сейчас они часто поднимаются на высоту свыше 1,5–2 км, где мобильные огневые группы не могут эффективно поразить их обычным стрелковым оружием.

"Над жилыми районами "Шахеды" снижаются, чтобы затруднить их перехват, а в открытых пространствах наоборот поднимаются, чтобы избежать поражения", — объясняет он.

/ Инфографика: Главред

Эксперт также подчеркивает дефицит средств ПВО в Украине, особенно на фоне растущей интенсивности атак. США рекомендуют Киеву временно использовать противоракетное вооружение европейских стран, но, по его словам, это не решает проблему системно, поскольку только США обладают полным циклом производства таких систем и всеми лицензиями.

Кроме того, Россия уже проводит модернизацию своих баллистических ракет. Речь идет, в частности, о проекте "Искандер-1000", который будет способен преодолевать до 1000 км со скоростью 2,7 км/с — быстрее, чем может эффективно отслеживать и поражать даже самая современная версия американского комплекса Patriot, предел которого составляет 2,2 км/с.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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