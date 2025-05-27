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В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

Марина Фурман
27 мая 2025, 13:35
2128
Враг также угрожает украинцам новыми ударами.
атака РФ на Украину
Российская Федерация оправдывает свои масштабные обстрелы по Украине / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Кратко:

  • Россияне оправдывают удары по Украине
  • В Москве угрожают украинцам новыми атаками

Российские захватчики продолжают наносить дроновые и ракетные удары по Украине. При этом враг пытается цинично оправдать свои масштабные атаки якобы угрозой "террористических атак и провокаций". Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое цитируют росСМИ.

Мало того, что россияне оправдывают удары по мирным городам Украины, они еще и угрожают новыми атаками.

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"Вооруженные силы России продолжат наносить удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима", - заявили в Минобороны РФ.

Российское командование заявило, что Киев, при поддержке отдельных стран Европы, сделал ряд провокационных шагов для срыва переговоров, которые якобы инициировала Россия.

Более того, россияне традиционно заявляют, что бьют только по военным объектам и ВПК в Украине. Например, в Москве отметили, что в ночь на 25 мая, Россия якобы нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины, которые выпускают компоненты ракет, радиоэлектронику, взрывчатку и ударные БПЛА. А еще, по данным Минобороны РФ, враг якобы поразил стоянку боевых катеров. Хотя на самом деле той ночью под удар россиян попала гражданская застройка Украины. В частности, только в Житомирской области погибли трое детей из одной семьи в результате вражеской атаки.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки Киева на российские регионы якобы не приближают стороны к мирному урегулированию.

"По меньшей мере нужно сказать, что эти действия Киева, конечно, диссонируют со стремлением к мирному процессу", - сказал Песков журналистам на брифинге во вторник.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 27 мая оккупанты дважды ударили по городу Сумы, использовав дрон и авиацию. Около 01:30 враг с помощью БПЛА ударил по территории одного из промышленных предприятий. Там произошел пожар. Были повреждены транспортные средства.

А около 04:30 Сумы снова были атакованы - на этот раз авиаударом. В результате повреждены по меньшей мере 7 частных домов, один двухэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

Как писал Главред, в ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дронный удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

Днем ранее, 25 мая, оккупационные войска агрессора России осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали почти все области Украины.

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Что такое Министерство обороны России?

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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