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РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

Алексей Тесля
27 мая 2025, 08:22
746
Переброска войск РФ из района Часов Яра может означать временное отложение плана наступления на Константиновку.
РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы
ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр

Главное:

  • РФ перебрасывает новые силы в Сумскую область
  • Враг стремится создать буферную зону в северных районах Сумщины

Американский Институт изучения войны в своём отчёте ссылается на данные украинского военного аналитика Константина Машовца, который 26 мая сообщил, что российское командование недавно перебросило силы 752-го мотострелкового полка (входит в состав 3-й мотострелковой дивизии, 20-й армии Московского военного округа) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) для усиления группировки, наступающей на север Сумской области.

По его данным, подразделения 200-й бригады действуют в районе села Владимировка на севере Сумщины и в Гордеевке, что севернее, на территории РФ. В то же время части 752-го полка продолжают действовать в районах Боровой (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область) — по меньшей мере с середины 2024 года, говорится в отчете ISW.

видео дня

При этом отмечается, что с лета 2023 года подразделения 200-й мотострелковой бригады были задействованы на ключевом направлении Бахмут – Часов Яр, которое имеет высокую приоритетность для российского командования.

Аналитики также уточняют, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону западнее и юго-западнее Часового Яра ограничивает их возможности развернуть полномасштабное наступление на Константиновку и другие участки оборонительной линии ВСУ в этом районе.

Часов Яр Инфографика
/ Инфографика: Главред

На фоне этого ISW допускает, что переброска войск из района Часов Яра может означать временное отложение плана наступления на Константиновку. Это подтверждает вывод института о том, что у России по-прежнему нет достаточных резервов для ведения наступлений одновременно в нескольких направлениях.

"Решение командования передислоцировать силы может говорить о стремлении Москвы продолжать давление на Донецком направлении, параллельно создавая буферную зону в северных районах Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Вероятно, российские военные считают, что на севере Сумской области они имеют больше шансов на оперативный успех, чем в районе Часового Яра", — отмечается в аналитике.

Screenshot
/ understandingwar

Ситуация на Сумщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине. На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.

Напомним, ранее сообщалось о том, какую территорию контролирует РФ на Сумщине. Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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