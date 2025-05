РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

Главное:

Американский Институт изучения войны в своём отчёте ссылается на данные украинского военного аналитика Константина Машовца, который 26 мая сообщил, что российское командование недавно перебросило силы 752-го мотострелкового полка (входит в состав 3-й мотострелковой дивизии, 20-й армии Московского военного округа) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) для усиления группировки, наступающей на север Сумской области.

По его данным, подразделения 200-й бригады действуют в районе села Владимировка на севере Сумщины и в Гордеевке, что севернее, на территории РФ. В то же время части 752-го полка продолжают действовать в районах Боровой (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область) — по меньшей мере с середины 2024 года, говорится в отчете ISW.

При этом отмечается, что с лета 2023 года подразделения 200-й мотострелковой бригады были задействованы на ключевом направлении Бахмут – Часов Яр, которое имеет высокую приоритетность для российского командования.

Аналитики также уточняют, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону западнее и юго-западнее Часового Яра ограничивает их возможности развернуть полномасштабное наступление на Константиновку и другие участки оборонительной линии ВСУ в этом районе.

На фоне этого ISW допускает, что переброска войск из района Часов Яра может означать временное отложение плана наступления на Константиновку. Это подтверждает вывод института о том, что у России по-прежнему нет достаточных резервов для ведения наступлений одновременно в нескольких направлениях.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине. На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.

Напомним, ранее сообщалось о том, какую территорию контролирует РФ на Сумщине. Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.