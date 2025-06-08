РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после 'Паутины': снимки спутника

После успешной операции СБУ "Паутина" Россия начала активно укреплять авиационную инфраструктуру.

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Россия пытается защитить самолеты от ударов в Крыму и на своих аэродромах / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, x.com/DefMon3

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После операции СБУ "Паутина" РФ укрепляет защиту своей авиационной инфраструктуры

Строятся укрытия для самолетов на по меньшей мере 14 авиабазах

Укрытия возводят на авиабазах в оккупированном Крыму и на территории России

После успешной операции СБУ, которая нанесла серьезный ущерб стратегической авиации РФ, российское военное командование начало активно работать над усилением защиты своей авиационной инфраструктуры. Для самолетов на как минимум 14 авиабазах строятся специальные укрытия. Об этом сообщил OSINT-аналитик Def Mon в X (Twitter).

Укрытия фиксируются как на временно оккупированных территориях Украины, так и на авиабазах в пределах Российской Федерации.

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На временно оккупированной территории Крыма укрытия строятся на авиабазе в Кировском, Севастополе (аэродром Бельбек), Гвардейском и Саках. На территории России сооружения для защиты самолетов фиксируются на таких базах:

Ейск (Краснодарский край),

Крымск (Краснодарский край),

Приморско-Ахтарск (Краснодарский край),

Ханская (Республика Адыгея),

Миллерово (Ростовская область),

Ахтубинск (Астраханская область),

Борисоглебск (Воронежская область),

Курск,

Липецк,

Энгельс (Саратовская область) - стратегическая авиабаза, где базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

На спутниковых снимках можно увидеть процесс активного строительства новых укрытий. Укрытия могут частично уменьшить эффективность атак, однако не гарантируют полной защиты от современного высокоточного оружия.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

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Напомним, неделю назад Служба безопасности Украины провела масштабную и историческую операцию под названием "Паутина", которая стала беспрецедентным ударом по стратегической авиации России. Подготовка к этой спецоперации длилась более полутора лет.

В рамках этой комплексной атаки беспилотники СБУ поразили четыре российских военных аэродрома, на которых базируются стратегические бомбардировщики и другие самолеты, используемые для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

По предварительным оценкам, в ходе операции был поражен 41 самолет различных типов.

Как сообщал Главред, 7 июня Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 в Курской области. Это современный многоцелевой боевой самолет, который используется для сопровождения бомбардировщиков, перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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