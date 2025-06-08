В ФСБ называют Китай врагом, Пекин хочет территории РФ: СМИ узнали о тайном докладе

Кратко:
- В ФСБ называют Китай врагом
- ФСБ опасается посягательства КНР на территории РФ
- Россию можно оторвать от Китая
Сотрудники ФСБ России в своих внутренних документах называют Китай врагом и опасаются подготовки Пекином территориальных претензий к Кремлю. Спецслужбы считают КНР серьезной угрозой безопасности своей страны.
Как Китай работает против России
В материале The New York Times ссылаясь на внутренний отчет ФСБ, который был получен от кибергруппы Ares Leaks, пишут, что документ, вероятно, был написан в начале 2024 и является черновиком.
Журналисты показали документ шести разведывательным агентствам Запада – спецслужбы назвали его настоящим.
В ФСБ называют китайцев врагами
NYT пишет, что несмотря на публичную риторику Путина о якобы крепкой дружбе России и Китая, в ФСБ называют Пекин врагом. Китайцы все чаще пытаются завербовать россиян для шпионажа, чтобы получить доступ к важным военным технологиям, и переманивают недовольных российских ученых.
Кроме того, в ФСБ полагают, что Китая шпионит за российско-украинской войной, чтобы узнать информацию о вооружениях Запада и методах ведения боевых действий, включая использование БПЛА.
Территориальные претензии Китая
Более того, в российской спецслужбе опасаются подготовки Китаем основы, на базе которой Пекин может выдвинуть России территориальные претензии, указывают журналисты.
Борьба России с китайскими шпионами
Помимо этого, пишет NYT, за три дня до полномасштабного нападения России на Украину, ФСБ утвердила программу под названием Антанта-4. Ее смысл в том, чтобы не дать китайцам подорвать интересы Кремля.
Вероятно, власти России, готовя проект Антанта-4, волновались, что Китай может воспользоваться началом войны Москвы против Киева, чтобы использовать ситуацию для собственной выгоды. ФСБ наблюдает за ситуацией, однако КНР запустила вербовку российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к кремлевским властям.
Резюмируя, в The New York Times пришли к выводу, что документ показал: при "правильном" подходе Россию можно оторвать от Китая. Но все может быть и наоборот.
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Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.
Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.
Китай сухо прокомментировал спецоперацию СБУ, в рамках которой были повреждены российские стратегические бомбардировщики.
"(КНР, - ред.) призывает все стороны соблюдать "три принципа" для разрядки ситуации, а именно: не допускать распространения боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - сказал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй.
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Что известно о The New York Times?
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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