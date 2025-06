В ФСБ называют Китай врагом, Пекин хочет территории РФ: СМИ узнали о тайном докладе

Кратко:

Сотрудники ФСБ России в своих внутренних документах называют Китай врагом и опасаются подготовки Пекином территориальных претензий к Кремлю. Спецслужбы считают КНР серьезной угрозой безопасности своей страны.

В материале The New York Times ссылаясь на внутренний отчет ФСБ, который был получен от кибергруппы Ares Leaks, пишут, что документ, вероятно, был написан в начале 2024 и является черновиком.

Журналисты показали документ шести разведывательным агентствам Запада – спецслужбы назвали его настоящим.

NYT пишет, что несмотря на публичную риторику Путина о якобы крепкой дружбе России и Китая, в ФСБ называют Пекин врагом. Китайцы все чаще пытаются завербовать россиян для шпионажа, чтобы получить доступ к важным военным технологиям, и переманивают недовольных российских ученых.

Кроме того, в ФСБ полагают, что Китая шпионит за российско-украинской войной, чтобы узнать информацию о вооружениях Запада и методах ведения боевых действий, включая использование БПЛА.

Более того, в российской спецслужбе опасаются подготовки Китаем основы, на базе которой Пекин может выдвинуть России территориальные претензии, указывают журналисты.

Помимо этого, пишет NYT, за три дня до полномасштабного нападения России на Украину, ФСБ утвердила программу под названием Антанта-4. Ее смысл в том, чтобы не дать китайцам подорвать интересы Кремля.

Вероятно, власти России, готовя проект Антанта-4, волновались, что Китай может воспользоваться началом войны Москвы против Киева, чтобы использовать ситуацию для собственной выгоды. ФСБ наблюдает за ситуацией, однако КНР запустила вербовку российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к кремлевским властям.

Резюмируя, в The New York Times пришли к выводу, что документ показал: при "правильном" подходе Россию можно оторвать от Китая. Но все может быть и наоборот.

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Китай сухо прокомментировал спецоперацию СБУ, в рамках которой были повреждены российские стратегические бомбардировщики.

"(КНР, - ред.) призывает все стороны соблюдать "три принципа" для разрядки ситуации, а именно: не допускать распространения боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - сказал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.