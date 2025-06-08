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В ФСБ называют Китай врагом, Пекин хочет территории РФ: СМИ узнали о тайном докладе

Андрей Ганчук
8 июня 2025, 14:07
274
Лидирующая спецслужба в России считает Китай угрозой национальной безопасности, пишут журналисты.
Путин, Си
Путин и Си публично "друзья", но в ФСБ опасаются Китая - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • В ФСБ называют Китай врагом
  • ФСБ опасается посягательства КНР на территории РФ
  • Россию можно оторвать от Китая

Сотрудники ФСБ России в своих внутренних документах называют Китай врагом и опасаются подготовки Пекином территориальных претензий к Кремлю. Спецслужбы считают КНР серьезной угрозой безопасности своей страны.

Как Китай работает против России

В материале The New York Times ссылаясь на внутренний отчет ФСБ, который был получен от кибергруппы Ares Leaks, пишут, что документ, вероятно, был написан в начале 2024 и является черновиком.

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Журналисты показали документ шести разведывательным агентствам Запада – спецслужбы назвали его настоящим.

В ФСБ называют китайцев врагами

NYT пишет, что несмотря на публичную риторику Путина о якобы крепкой дружбе России и Китая, в ФСБ называют Пекин врагом. Китайцы все чаще пытаются завербовать россиян для шпионажа, чтобы получить доступ к важным военным технологиям, и переманивают недовольных российских ученых.

Кроме того, в ФСБ полагают, что Китая шпионит за российско-украинской войной, чтобы узнать информацию о вооружениях Запада и методах ведения боевых действий, включая использование БПЛА.

Территориальные претензии Китая

Более того, в российской спецслужбе опасаются подготовки Китаем основы, на базе которой Пекин может выдвинуть России территориальные претензии, указывают журналисты.

Борьба России с китайскими шпионами

Помимо этого, пишет NYT, за три дня до полномасштабного нападения России на Украину, ФСБ утвердила программу под названием Антанта-4. Ее смысл в том, чтобы не дать китайцам подорвать интересы Кремля.

Вероятно, власти России, готовя проект Антанта-4, волновались, что Китай может воспользоваться началом войны Москвы против Киева, чтобы использовать ситуацию для собственной выгоды. ФСБ наблюдает за ситуацией, однако КНР запустила вербовку российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к кремлевским властям.

Резюмируя, в The New York Times пришли к выводу, что документ показал: при "правильном" подходе Россию можно оторвать от Китая. Но все может быть и наоборот.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Китай и война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Китай сухо прокомментировал спецоперацию СБУ, в рамках которой были повреждены российские стратегические бомбардировщики.

"(КНР, - ред.) призывает все стороны соблюдать "три принципа" для разрядки ситуации, а именно: не допускать распространения боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", - сказал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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