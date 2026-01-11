"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

В Сети считают, что артистки разорвали общение.

Наталка Денисенко снова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Начались разговоры о скандале Светлицкой и Денисенко

Как новость прокомментировала Елена

Популярная украинская актриса Елена Светлицкая впервые прокомментировали слухи о том, что она поссорилась с кумой Наталкой Денисенко.

Отметим, ранее актрисы часто показывались вместе в соцсетях и проводили время в одной компании. Елена и Наталка дружат еще со студенческих времен, а также Денисенко – крестная мама старшей дочери Светлицкой.

Но, в последнее время, появилось много разговоров, что подруги поссорились, ведь Елена не была на дне рождения Наталки.

В соцсетях поклонники спросили, произошла ли ссора, но Светлицкая не стала раскрывать подробности.

"Это наше личное, которое касается только нас. Извините", - написала актриса.

Ссора Светлицкой и Денисенко / фото: скрин instagram.com, Елена Светлицкая

Напомним, недавно Денисенко поссорилась и с Ксенией Мишиной, которая обвинила ее во лжи после рассказа о разводе с Андреем Фединчиком.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

