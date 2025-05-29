"Теплые, близкие": Светлицкая раскрыла правду про "роман" с Цымбалюком

Около пяти месяцев Тарасу Цымбалюку приписывают бурные отношения с коллегой.

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Тарас Цымбалюк личная жизнь - Елена Светлицкая высказалась о романе с актером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

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Как сегодня выглядит личная жизнь Елены

В январе 2025 года украинская актриса Елена Светлицкая объявила о разводе с мужем после 10 лет вместе. Через несколько недель после этой новости артистке стали приписывать роман с ее коллегой по спектаклю "Наші Кайдаші", актером Тарасом Цымбалюком.

Пара охотно подогревала интерес к своим отношениям - их довольно часто видели вместе. Однако Тарас и Елена предпочитали хранить уклончивое молчание, когда дело доходило до сплетен об их романе.

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Признание о природе ее отношений с Цымбалюком Светлицкая сделала лишь недавно на проекте "По хатах". Актриса рассказала, что она и Тарас - коллеги, близкие друзья, но на этом все.

"Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, общаемся. Мы снимали очень много разных видео, много путешествовали вместе. Конечно, у нас есть какие-то теплые близкие дружеские отношения", - говорит звезда.

Тарас Цымбалюк личная жизнь - Елена Светлицкая высказалась о романе с актером / Скриншот YouTube

Елена также призналась, что сейчас она одинока. Мужским вниманием она не обделена, но принадлежать кому-то пока не готова. "Я не могу говорить об этом (о поклонниках - прим. редактора) откровенно, потому что я никому не принадлежу. У меня официально нет никаких отношений. Но то, что мне дарили подарки, то, что мне уделяли много внимания - да, это правда", - поделилась Светлицкая.

Елена Светлицкая любит похвастаться подарками от ухажеров в социальных сетях / instagram.com/olena_svitlytska

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Кто такая Елена Светлицкая? Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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