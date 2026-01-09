Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

Вы узнаете:
- Ксения Мишина закончила конфликт с Наталкой Денисенко
- Что она рассказала про Андрея Фединчика
Украинская актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике. О своем решении Мишина рассказала в комментарии BLIK.
По словам Ксении, бывший муж Наталки Денисенко пережил очень тяжелый период. После возвращения с фронта Андрею Фединчику пришлось перенести операцию на позвоночнике и пройти длительное восстановление. Актриса призналась, что сложно осознать всю сложность ситуации, в которой оказываются защитники Украины после возвращения домой.
"Он пережил очень сложный период, я так считаю. Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%", — рассказала Мишина.
Несмотря на громкую публичную реакцию на интервью Денисенко, в котором она подробно рассказывала о причинах развода с Фединчиком, актриса решила поставить точку в их конфликте.
"Нет, я уже все сказала. Мне это неинтересно", — заявила Ксения.
О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
