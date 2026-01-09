Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

Ксения Мишина ранее обвинила бывшую подругу в подлости и двуличии.

https://glavred.info/starnews/mishina-zhestko-postavila-tochku-v-ssore-s-denisenko-iz-za-fedinchika-chto-sluchilos-10730762.html Ссылка скопирована

Ксения Мишина - конфликт с Наталкой Денисенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Ксения Мишина закончила конфликт с Наталкой Денисенко

Что она рассказала про Андрея Фединчика

Украинская актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике. О своем решении Мишина рассказала в комментарии BLIK.

По словам Ксении, бывший муж Наталки Денисенко пережил очень тяжелый период. После возвращения с фронта Андрею Фединчику пришлось перенести операцию на позвоночнике и пройти длительное восстановление. Актриса призналась, что сложно осознать всю сложность ситуации, в которой оказываются защитники Украины после возвращения домой.

видео дня

Ксения Мишина - отношения с Наталкой Денисенко / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Он пережил очень сложный период, я так считаю. Думаю, что это вообще сложная ситуация для каждого. Не знаю, что чувствуют внутри наши защитники. Но то, что они меняются, это 100%", — рассказала Мишина.

Несмотря на громкую публичную реакцию на интервью Денисенко, в котором она подробно рассказывала о причинах развода с Фединчиком, актриса решила поставить точку в их конфликте.

Ксения Мишина про Андрея Фединчика / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Нет, я уже все сказала. Мне это неинтересно", — заявила Ксения.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жена наследника британского престола Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне. Принцесса поделилась опытом семьи в преодолении рака.

Также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал провокационное заявление после госпитализации своей жены Насти Каменских. Завершить строгую диету у Насти не получилось — артистка оказалась в больнице под капельницей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред