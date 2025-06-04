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Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая - Борис Бондарев

Анастасия Заремба
4 июня 2025, 12:00
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Путин мыслит категориями времен наполеоновских войн и всячески пытается навязать свое мнение президенту США, считает экс-сотрудник МИД РФ.
Борис Бондарев, Путин, Трамп
Путин хочет заставить Трампа разделить мир на сферы влияния - Бондарев / Коллаж Главред

После первого раунда переговоров в Стамбуле российские медиа опубликовали меморандум, в котором содержаться ультимативные требования не только к Украине, но и к ее западным союзникам.

Во второй части интервью Главреду бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев рассказал, чего Путин требует от Трампа и зачем возомнил себя Николаем І, а также почему Трамп не торопится вводить санкции против РФ.

Первую часть разговора о том, что стоит за переговорами в Стамбуле, почему у Путина тянут время с "меморандумом" и чем в Кремле готовы пугать Европу и США, можно прочитать по ссылке.

Вы в начале сказали, что ведя войну в Украине, Путин фактически ведет войну с США. Чего именно сейчас Путин добивается от Штатов? Помимо того, чтобы они, например, не вводили дополнительные санкции.

Вообще глобальная цель Путина — договориться с США о разделе мира на сферы влияния. Это его идея фикс. Он хочет сохранить власть до конца жизни, а может, даже передать ее кому-то из близкого окружения — друзьям, родственникам, внукам. Для этого ему нужна стабильная власть.

Его режим, еще до событий в Крыму, исчерпал возможности для экономического роста. Если посмотреть статистику, в 2010 году рост ВВП России составлял около 4%, в 2011 — уже около 3%, и далее он продолжал снижаться. Это связано с тем, что политическая система в России крайне неблагоприятна для бизнеса, долгосрочных инвестиций, развития производства. Там могут в любой момент отобрать капитал, активы, собственность — все что угодно. В таких условиях никакая серьезная экономика расти не может.

Падали и рейтинги Путина. Крымская авантюра как раз легла под это — она позволила приподнять утраченные рейтинги и держать несколько лет. Война против Украины в 2022 году задумывалась примерно по тому же сценарию — быстрое завоевание, подчинение, неделя-две — и все, Украина "радуется", Путин — снова "великий правитель", рейтинги снова наверху.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о перспективах окончания войны:

Проблема в том, что экономического развития в России быть не может. Люди беднеют и начинают быть все менее довольными жизнью. Возникает недовольство, а Путин и его люди из КГБ убеждены, что любое недовольство обязательно кем-то инспирировано. А кто? Враги. И этот "кто-то" — Запад. Их логика такая: "Запад хочет уничтожить великую российскую цивилизацию в лице Путина и его власти". Значит, Запад нужно отодвинуть от границ России, ослабить, сделать так, чтобы он не вмешивался в российские дела.

США — глобальная держава, у которой есть интересы по всему миру и возможность проецировать силу, в том числе военным путем. У России таких возможностей нет. Поэтому задача Путина — убедить США не вмешиваться в то, что он считает своей "сферой влияния".

Путин говорит: "Постсоветское пространство, санитарный кордон в лице Восточной Европы — это мое и сюда не лезьте. Я не лезу к вам — и вы ко мне не лезьте". Вот чего он хочет, чтобы чувствовать себя спокойным. Этого же он хочет добиться от Трампа. По некоторым данным, Трамп склонен мыслить категориями сфер влияния, но непонятно, зачем это самим американцам — ведь сейчас у них глобальное присутствие.

Американский бизнес работает по всему миру. Когда вы делите мир на сферы влияния, это сказывается и на вашем бизнесе — и на вашем экономическом присутствии. Вы уже больше не можете проникать в сферу влияния другого государства, другой империи. Соответственно, снижается и конкурентоспособность вашего бизнеса. Потому что разделить мир на две сферы влияния не получится. У нас есть, например, Китай, который тоже скажет: "А мне, мою сферу влияния?". Кроме них есть Индия, Бразилия, страны Африки, которые также претендуют на самостоятельность.

Сама идея сфер влияния — это архаичная, имперская концепция, уходящая корнями в XIX век. Мы видим, что Путин действительно мыслит категориями XIX века. Он бредит Ялтинской конференцией, но даже не в духе XX века и двух сверхдержав, а, скорее, в духе "концерта империй", который сложился в Европе после наполеоновских войн.

Вот в этих категориях он и мыслит. Он такой условный Николай I, который стремится подавлять любые революции вокруг России — в Австро-Венгрии, в Польше, где угодно. В этом его цель. И он хочет добиться от Трампа согласия на такой раздел мира. Условно говоря: "Отдайте Украину, отдайте Европу, выходите из НАТО, а лучше — вообще распустите НАТО, потому что оно угрожает безопасности и моей сфере влияния".

И пока Трамп не готов на это пойти. Пока он не согласен — или, по крайней мере, пока не демонстрирует готовности. На данный момент он, судя по всему, не особенно склонен к таким уступкам. Мы, по крайней мере, не видим, чтобы Трамп действительно шел на какие-то конкретные уступки России — кроме риторики. На деле он не снимает санкции. Некоторые из них даже постепенно усиливаются. Помощь Украине пока что не прекратилась. Будет ли она возобновляться в полном объеме — вопрос, но, тем не менее, она продолжается.

Именно поэтому Путин продолжает давить через войну — чтобы показать Трампу и Западу, что у них нет другого выхода, кроме как признать его требования. Потому что идти с ним в прямую конфронтацию, во всех смыслах этого слова, на Западе не хотят. Это дискомфортно, это страшно, и никто не знает, что с этим делать. Путин это видит — и умело эксплуатирует. Вот, собственно, чего он хочет от Америки в целом.

Мы видим каждый день разные заявления Трампа — и по поводу Украины, и по поводу взаимоотношений с Россией. Сначала он вроде бы дружит с Путиным, говорит, что хорошо его понимает, а потом заявляет, что недоволен тем, что тот делает в Украине. На ваш взгляд, насколько вообще Трамп готов идти у Путина на поводу в ближайшее время?

Пока что Трамп идет у Путина на поводу и не делает ничего, чтобы серьезно ухудшить отношения с ним. Он, как я уже говорил, не оказывает Путину активной помощи – не снимает санкции, не прекращает помощь Украине. Хотя, конечно, его дипломатические — или, скорее, псевдодипломатические — инициативы только мешают. Все вот эти "поезжайте немедленно в Стамбул", "давайте договоримся", "давайте сядем за стол переговоров" — не способствуют никакому реальному процессу.

Но мы видим, что он упорно отказывается от враждебных шагов по отношению к Путину. Он не вводит новых санкций, не предпринимает иных форм давления. Наоборот — все время пишет, что Путин, мол, хочет мира. Хотя при этом Путин бомбит Украину — но, видимо, так он выражает свое "миролюбие". Понимаете? Когда вы очень хотите найти то, что вам нужно — вы это найдете, даже если этого там в принципе нет.

С другой стороны, его последнее заявление, что он недоволен Путиным, может свидетельствовать о том, что на него оказывается давление. Все-таки американская политическая система — это не российская автократия. Как бы Трамп ни пытался ее разломать, в США есть множество независимых игроков: Конгресс, партии, разные центры силы и влияния. И они могут давить на Трампа, говоря: "Твой роман с Путиным затянулся. И вообще — он не работает".

Но, опять же, прогнозировать действия Трампа — дело неблагодарное. Он во многом действует импульсивно, верит в свою интуицию и считает, что она подсказывает ему правильные решения. Кроме того, мне кажется, он остается заложником довольно наивной американской идеи — оторвать Россию от Китая. Его симпатия к Путину и попытки задобрить его во многом продиктованы именно этой старой республиканской концепцией: "Давайте переманим Россию на свою сторону и будем вместе противостоять Китаю" — как главному сопернику США в XXI веке.

Но они не понимают, что сегодня Россия заинтересована в Китае гораздо больше, чем США. Китай предоставляет РФ предсказуемую поддержку. Китай тоже заинтересован в том, чтобы США были отвлечены на Украину, разбазаривали ресурсы и не могли сосредоточиться на противостоянии с Пекином.

А Россия не может всерьез рассчитывать на поддержку США — потому что сегодня Трамп, а завтра придет кто-то другой и скажет: "У вас там права человека нарушаются, товарищ Путин. Давайте-ка мы вами займемся?" Естественно, Путин не собирается отказываться от добрых услуг Китая и тесного альянса с ним в обмен на какие-то эфемерные "дружеские объятия" с Трампом. Это смешно.

Но американцы этого не понимают. Впрочем, неудивительно — нынешняя администрация, возможно, действительно бьет рекорды по некомпетентности.

Если, как вы сказали, Трампа и его администрацию прогнозировать — дело неблагодарное, то в Сенате все, кажется, несколько более предсказуемо. Сенаторы-республиканцы и демократы периодически говорят о введении санкций. Если это дойдет до реального голосования и санкции действительно введут — как, по-вашему, может развиваться ситуация? Насколько это усилит договороспособность Путина?

Мне кажется, что все эти разговоры в Сенате о законопроекте с гигантскими санкциями, тарифами и прочим — на самом деле болтовня. Потому что если бы сенаторы действительно хотели внести такой законопроект, они бы его уже внесли и проголосовали, чем поставили бы Трампа перед выбором: подписывать или ветировать.

К тому же, если я правильно помню, требуется еще согласие Палаты представителей. А в Палате сейчас, насколько я читал, нет устойчивого большинства в поддержку этого закона. Плюс, главный инициатор — Линдси Грэм, известный сенатор, который известен еще и тем, что он переобувается в прыжке, как только Трамп меняет позицию. Так что воспринимать его как человека, готового идти против воли Трампа, я бы не стал.

Поэтому, на мой взгляд, вся эта история — это, скорее, попытка поиграть в "доброго и злого полицейского". Сказать Путину: "Вот видишь, давай договаривайся с Трампом, а то мы тебе тут устроим". Но Путин ведь тоже не дурак. И люди вокруг него тоже не идиоты (как бы к ним не относиться). Да, они во многом циничные, злобные и тупые люди, но в профессиональном плане они видят людей и понимают, что администрация США пока не настроена на жесткую конфронтацию. Так зачем им верить в эти пугалки?

Я очень скептически отношусь ко всем этим сенатским инициативам. Все это, скорее, игра на публику. Конечно, посмотрим, может, что-то и родится — но я сомневаюсь. И потом, сами по себе санкции — это хорошо, но это не может быть единственным инструментом. Как я уже говорил, должна быть всеобъемлющая стратегия, включающая все инструменты воздействия на Путина: политические, экономические, военные, культурные. Например, нужно работать с окружением Путина, с этой пресловутой "элитой". Посылать им четкие сигналы: "Давайте вы уберете этого деда — и мы будем с вами разговаривать". В самом простом выражении.

Но этого никто не делает. Потому что для этого нужна четкая позиция. Нужно, чтобы те люди, к кому вы обращаетесь, верили, что вы подразумеваете то, о чем говорите. А сейчас Западу никто не верит. Поэтому санкции сами по себе проблему не решат.

Да, денег у Путина станет на какое-то время меньше. Потом эти санкции начнут обходить — как уже обходят многие действующие. Ну и что? Потом Путин потрясет ядерной бомбой и скажет: "Вы что, с ума сошли?" И на Западе сразу начнут говорить: "А может, мы и правда слишком жестко, а он ведь мира хочет…"

Почему Путин продвигается вперед? Потому что у него есть цель. Он поставил перед собой конкретные задачи — и он к ним идет, подчиняя им все имеющиеся силы и ресурсы. У Украины, конечно, тоже есть свои задачи. Но у нее нет столько сил и средств, чтобы бороться с Путиным один на один.

А у партнеров Украины даже нет никаких стратегических целей и задач. Они не знают, куда идти. Им говоришь: "Нам нужно столько-то ракет, столько-то танков". А они отвечают: "Ну столько не дадим, но вот столько - пожалуйста дадим". И на этом все, у них совесть чиста. А что будет с этими танками? Куда пойдут эти ракеты? С какой эффективностью будут использоваться? Это никого не интересует. Общей стратегии, совместной кампании с Украиной — нет.

Учитывая все факторы, которые мы сейчас с вами обсудили — какой ваш прогноз на ближайшее время? Чего теперь стоит ждать?

На ближайшее время, я думаю, война будет продолжаться. Ходят разные слухи о возможном летнем наступлении со стороны России — может быть, действительно что-то подобное будет предпринято. Так называемый мирный процесс, скорее всего, тоже продолжится: туда-сюда будут перекидываться меморандумы, проекты, предложения. Может быть, среди них появится что-то конкретное, вроде обмена пленными — хотя бы какие-то практические шаги. Но вряд ли будет что-то более серьезное.

Трамп, судя по всему, даст еще несколько недель на то, чтобы понять, хочет ли Путин мира и как на это реагировать. Но каких-либо прорывов я, честно говоря, не жду.

Если это летнее наступление окажется успешным — тогда, конечно, многое будет зависеть от украинской обороны: насколько она прочна, сколько удастся отбить. Если ситуация останется примерно такой, как сейчас — больших изменений не будет.

Если Запад будет продолжать "жевать жвачку", то все так и продолжится — унылая, кровавая, ежедневная действительность. Пока я не вижу оснований рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе произойдет что-то новое. В Украине, насколько мне известно, марсиане со своими войсками не высаживаются. В России тоже вряд ли внезапно появится еще 500 миллионов человек, которых можно кинуть на фронт. И Запад вряд ли решится на отправку войск, чтобы воевать напрямую. А без радикального изменения позиций сторон на поле боя ожидать радикального изменения позиций в переговорах — бессмысленно.

Соответственно, каких-либо сроков Путин тоже перед собой не ставит?

Судить о ресурсах Путина очень сложно. Потому что, во-первых, в РФ много всего засекречено и есть противоположные мнения: кто-то говорит, что у него есть ресурсы воевать еще 20 лет, кто-то утверждает, что экономика у него рухнула еще три года назад — и как он вообще продолжает, непонятно. Но факт остается фактом: деньги у него пока есть.

Политическая ситуация в России — более-менее стабильная. Если и есть недовольство войной, то оно, во-первых, не массовое, а во-вторых, незаметное, и им можно пренебречь. И в-третьих, есть деньги — а значит, есть поток желающих, которых за эти деньги нанимают и отправляют на войну.

Пока этот поток достаточен, чтобы компенсировать потери — а потери у российской армии сейчас, по оценкам, составляют 20–30 тысяч человек в месяц. Примерно столько же и рекрутируют. Когда этот поток иссякнет — не факт, что в этом году. Скорее, он закончится тогда, когда закончатся деньги.

А когда у Путина закончатся деньги? Тоже вряд ли в этом году. И даже если в экономике РФ начнутся проблемы, и придется выбирать между социальными выплатами и финансированием войны — я уверен, Путин выберет войну. А людям скажут: "Пора затянуть пояса. Мы воюем против всего мира. Нашу цивилизацию пытаются уничтожить". Пропаганда в этом смысле тоже работает очень активно. Поэтому я не вижу причин ожидать радикального изменения ситуации, если на фронте не произойдет чего-то действительно значимого.

Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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