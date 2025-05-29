Все для России: СМИ сообщили, что в Китае заблокировали продажу Украине дронов

Официальные представители Китая утверждают, что не имеют никакого влияния на ситуацию.

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Китай ограничил поставки не только для Украины, но и для европейских стран / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

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Китай прекратил поставлять Украине дроны

Ограничение поставок коснулось и европейских стран

Россия начала получать больше дронов из Китая

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать Украине и дроны, в то время как страна-агрессор Россия до сих пор может покупать их.

Зеленский также сообщил, что на российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, эта информация соответствует собственным его оценкам.

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Отмечается, что Китай не только прекратил поставки самих дронов Украине, но и сократил поставки отдельных элементов дронов европейским странам. В то же время объемы поставок дронов России из Китая увеличились.

Заметим, что в связи с этой ситуацией Пекин неоднократно заявлял, что контролирует экспорт так называемых товаров двойного использования, таких как беспилотники, которые могут быть использованы в военных целях.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Помощь Китая России во время полномасштабной войны

Напомним, СМИ сообщали, что Китай поставил России оружие для ведения войны против Украины. Речь идет о боевом беспилотнике большой дальности, который российское предприятие "Купол" (дочернее предприятие "Алмаз-Антей") разработало в Китае.

Ранее также нардеп Александр Мережко заявил, что Россия получает поддержку от объединения авторитарных государств во главе с Китаем в своей агрессивной войне против Украины.

Накануне, как писал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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