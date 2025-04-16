Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

Судьба пленных граждан КНР может решаться через целый ряд механизмов в соответствии с международным правом и соображениями безопасности, отметили в МИД.

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Какая судьба ждет пленных граждан Китая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Тихий:

Возможны разные варианты того, что может ждать военнопленных граждан КНР

Украина может обменять пленных на украинских военных и защитников "Азовстали"

Вопрос дальнейшей судьбы китайских военнопленных может решаться в формате обмена, репатриации или других механизмов. Это будет решаться в зависимости от соображений безопасности и желания самих пленных. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

"Что касается обменов, это больше тема для Коордштаба, который занимается обменами. Я не хочу вредить какими-то политическими комментариями на эту тему. Но могу объяснить, что об этом говорит международное гуманитарное право. Согласно международному гуманитарному праву, сторона, которая имеет на своей территории военнопленных, Украина в этом случае, должна исходить из наилучших соображений безопасности для этих людей", - сказал Тихий.

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По его словам, возможны различные сценарии, в частности, обмен на украинских пленных, возвращение в страну происхождения или другие варианты. В то же время, решение принимается с учетом желаний конкретного пленного и обеспечения его безопасности. Это может быть прямой обмен с государством-агрессором или репатриация в КНР.

Тихий отметил, что международное гуманитарное право позволяет определенную гибкость в таких случаях, и Украина действует в соответствии с ним, в отличие от России, которая грубо нарушает права украинских военнопленных.

"В целом принцип одинаков для всех стран, чьи граждане попадают в плен в Украине. Для любых действий, которые не являются обменом напрямую между Украиной и Россией, нужно прежде всего, чтобы дипломаты этих стран контактировали с согласия украинской стороны контактировали с этими людьми. Мы предоставляем доступ в таком случае и консулы, консульские должностные лица, или те, кто выполняет их функции, могут получить доступ к этим людям, пообщаться с ними, выяснить, что они, как они видят свое дальнейшее будущее", - пояснил спикер.

Он также привел пример Северной Кореи, которая вовлечена в войну на стороне России регулярными подразделениями, а не только отдельными гражданами и в отношении их военных применяются те же принципы.

Спикер подчеркнул, что для Украины каждый пленный это шанс вернуть домой своих защитников, в частности защитников "Азовстали" и других украинских воинов, находящихся в плену.

"Для нас приоритет - это они", - подчеркнул представитель МИД.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, двое граждан КНР, которые были захвачены украинскими военными в плен, заявили во время пресс-конференции, что не намеревались участвовать в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена удерживать пленных бессрочно и готова рассмотреть возможность их обмена.

В то же время, по информации The Times, Россия завербовала не менее 150 китайских граждан для участия в боевых действиях против Украины и у Киев есть соответствующие доказательства.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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