Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

Оба пленных хотят вернуться в Китай в рамках обмена.

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Военнопленные граждане КНР дали пресс-конференцию журналистам / Коллаж: Главред, фото: скриншот с пресс-конференции

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Как пленные китайцы попали на войну в Украину

Планируют ли пленные граждане КНР возвращаться домой в рамках обмена

Двое граждан Китая, которые попали в плен ВСУ, утверждают, что не хотели участвовать в боях против Украины. Об этом они рассказали на пресс-конференции, которую провела Служба безопасности Украины, передает Суспільне.

Один из пленных Ван Гуанцзюнь рассказал, что 5 февраля прибыл в Россию, в Москву. Уже 25 февраля он был контрактником в армии РФ. Затем его переправили в Ростов, а уже 1 апреля направили на передовую в Донецкую область.

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Пленный гражданин Китая утверждает, что от него скрывали информацию о контракте с армией РФ, в частности, ему не предоставили никаких деталей относительно обязанностей по контракту и вознаграждений. Ван Гуанцзюнь заверил, что ему сначала предлагали другую работу, строителем.

Он рассказал, что россияне предоставили ему карту, на которую гражданин Китая получил 200 тысяч рублей, но пленный не мог этой картой пользоваться. Периодически российские оккупанты забирали карту, чтобы тратить деньги на топливо, на павербанки.

Другой пленный Китая рассказал, что прибыл в Россию 24 декабря 2024 года, а уже 28 декабря он был в Ростове как контрактник армии РФ. В начале февраля он был во временно оккупированном Донецке. Он воевал на нескольких направлениях фронта, а 5 апреля попал в плен ВСУ в Донецкой области.

Чжан Ренбо отметил, что приехал в Россию, чтобы получить работу связанную с реабилитацией, однако стал военным.

Оба пленные хотят вернуться в Китай в рамках обмена. Они рассказали, что в КНР их "ждет наказание" за участие в боевых действиях в другой стране, но они все равно стремятся вернуться домой.

При этом они добавили, что российское военное командование не готовило их к сдаче в плен.

Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Китайские военные в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 8 стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Позже Служба безопасности Украины раскрыла детали допроса пленных китайцев. По их данным, первый пленный является безработным и родился в 1991 году. Его завербовал представитель России в Китае, а в феврале 2025 года мужчина прибыл в Москву для подписания контракта.

Второй пленный, родившийся в 1998 году, утверждает, что приехал в Россию с туристической целью в декабре 2024 года. Затем он подал заявку на контракт, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Китай не направлял своих военных для участия в боевых действиях в Украине.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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