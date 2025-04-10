Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев

Двое граждан Китая попали в плен в Донецкой области во время первого боевого задания.

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СБУ раскрыла показания китайских пленных / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

Китайцы попали в плен к ВСУ во время своих первых боевых заданий

Первого китайца захватили возле Тарасовки, второго - вблизи Белогоровки

Россия привлекла к войне 150 граждан Китая, но их может быть больше

Граждане Китая попали в руки украинских военных во время выполнения боевых задач в составе армии РФ в Донецкой области. Оба китайца попали в плен во время своих первых боев. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Первый гражданин КНР был захвачен бойцами 2-го механизированного батальона 157-й отдельной механизированной бригады возле Тарасовки, а второй - военнослужащими 1-го механизированного батальона 81-й отдельной артиллерийской бригады вблизи Белогоровки.

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"Пленные иностранцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией", - отметили в СБУ.

Сейчас граждане КНР находятся в Киеве для проведения первоочередных следственных мероприятий. Пленные находятся в условиях, соответствующих международным стандартам, а общение с ними осуществляется через переводчиков.

"По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании", - сообщили следователи.

В СБУ рассказали, что первый пленный является безработным и родился в 1991 году. Его завербовал представитель России в Китае, а в феврале 2025 года мужчина прибыл в Москву для подписания контракта.

Второй пленный, родившийся в 1998 году, утверждает, что приехал в Россию с туристической целью в декабре 2024 года. Затем он подал заявку на контракт, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей.

СБУ проверяет показания этих лиц и проводит следственные мероприятия для установления всех обстоятельств их участия в войне. Следствие ведется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Смотрите видео допроса пленных китайцев:

Допрос пленных граждан Китая / Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас есть точные данные о более 150 гражданах Китая, которых Россия привлекла к войне против Украины. По его словам, количество китайских граждан в составе российской армии, вероятно, больше.

"Украина считает, что такое даже нескрываемое привлечение Россией граждан Китая к боевым действиям на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. Это еще одно свидетельство того, что Москве нужно просто затягивать боевые действия", - заявил Зеленский.

На видео один пленный рассказал, что попал в плен во время первого боевого задания. По его словам, до этого он не участвовал в боях и не держал оружие в руках.

Другой пленный сказал, что сдавался вместе с заместителем командира, который тоже был китайцем, и россиянином. Во время сдачи в плен их обстреляли россияне, сбросив взрывчатку с газом на укрытие, но его спас украинский военный.

Президент подчеркнул, что главной целью России является продолжение боевых действий, независимо от того, кто именно будет погибать на войне.

"России все равно, кто именно будет погибать в этой безумной войне, ей надо только, чтобы война продолжалась. Нам всем надо - всем партнерам, всем добросовестным участникам международных отношений, - чтобы Россия потеряла возможность продолжать войну, в частности, путем использования вот таких людей", - добавил он.

Участие военных КНР в войне против Украины - что известно

Как ранее сообщал Главред, 8 апреля стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск на Донбассе. Президент Владимир Зеленский заявил, что при пленных были обнаружены документы, банковские карты и личные данные.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин не отправлял своих военных в Украину и призывает своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах.

Однако в рядах российской армии воюют по меньшей мере 155 граждан Китая, вероятно - значительно больше. Президент Зеленский рассказал, что вербовка китайцев осуществляется через соцсети и официальный Пекин об этом знает.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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