Сигнал для Альянса: Китай пытается 'подвинуть' НАТО в Черном море

Китай хочет получить новый геополитический рычаг.

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Альтернативный маршрут Китая в Европу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Китай хочет вытеснить НАТО из восточной части Черного моря

Китай уже есть в Поти и "заходит" в Батуми

Когда порт Анкалия заработает, КНР получит больший доступ в Европу

КНР стремится расширить свою военно-логистическую сеть под видом гражданских объектов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Пекин пытается подвинуть НАТО в Черном море. Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из проекта. Китай инвестирует сотни миллионов долларов и получает почти половину акций. Это не просто инфраструктура - это геополитический рычаг. Всего в 30 километрах - российская военная база в Очамчири", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Анкалия - не единственный пример стремлений КНР.

"Когда порт Анкалия заработает на полную, КНР получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину", - подчеркнул он.

Коваленко также добавил, что Китай уже есть в Поти и "заходит" в Батуми. Пекин развивает свои проекты в Армении и контролирует логистику самопровозглашенной республики Абхазия.

"Грузинское правительство все активнее интегрируется в китайскую модель управления, с Huawei в инфраструктуре, с "антииностранными" законами и прочим. Экспансия Китая на черноморском направлении является сигналом для Альянса - Пекин уже не только в Тихом океане", - отметил руководитель ЦПД.

По его мнению, стратегия лидера Китая Си Цзиньпина заключается в том, чтобы вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, возвести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции и в результате расширить свою военно-логистическую сеть под видом гражданских объектов.

Китай - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 4 марта, Китай объявил о введении дополнительных тарифов и ограничений против американских товаров в ответ на масштабные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того, как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну. По его словам, перед Пекином открывается возможность создать альтернативу и предложить свой вариант глобализации.

Кроме того, в отчете разведки Космических сил США отмечается, что Китай активно развивает военные возможности в космосе, что в случае конфликта может создать угрозу для американских спутников.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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