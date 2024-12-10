Производство беспилотников, которое стало стратегически важным в условиях войны, оказывается под угрозой.

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Китай прекращает поставки дронов, это критически важно для войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Украине нужны дешевые китайские компоненты для дронов

Китай уже начал ограничивать продажу запчастей для БПЛА

Экспортные правила могут быть введены в ближайшее время

Эскалация конфликта между Китаем и США затронула сферу технологий, которые критически важны для обороны Украины. В частности, Пекин объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов в США и Европу. Это может повлиять на ход войны со страной-агрессором РФ, где дроны играют ключевую роль в борьбе против оккупационной армии.

Как пишет Bloomberg, китайские производители уже начали ограничивать продажи ключевых компонентов, таких как двигатели, батареи и контроллеры полета. Это предварительные шаги к новым экспортным правилам, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения, по словам источников, могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

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Ожидается, что Пекин ужесточит ограничения на использование беспилотников уже в январе.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Издание пишет, что западные страны стремятся производить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Тем не менее, страна остается центром производства дешевого оборудования для дронов. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников.

В Украине многие производители БПЛА используют китайские детали для производства дешевого и эффективного оружия, которое помогло определить ход войны с Россией. В июле Китай объявил о запрете на экспорт беспилотников для военного использования, и Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

Производство дронов в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что Силам обороны Украины передали первую партию дронов-ракет "Пекло" отечественного производства. Это оружие станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

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