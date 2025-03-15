'Сокрушительный удар': раскрыт сценарий, как Китай и США добьют 'дохлую клячу' РФ

Китай управляет целыми отраслями российской экономики, напоминает эксперт.

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Российская экономика может серьезно пострадать / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Что сказал Огрызко:

Российская экономика на грани краха, и даже небольшое внешнее давление может окончательно ее разрушить

Российский ВПК критически зависит от китайских технологий, и без них даже американские санкции не понадобятся

Сейчас США имеют уникальный шанс навсегда избавиться от большой проблемы и угрозы. Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объясняет, что российская экономика движется к своей катастрофе, да еще и может получить удар и из Китая, и из Штатов.

"Если сейчас лишь немножечко подтолкнуть эту, извините, "дохлую клячу", она рухнет. Раз и навсегда. Похоронив под обломками весь этот "русский мир", все эти псевдоконцепции величия и прочего, а самое главное - ядерные угрозы", - говорит Огрызко на чате в Главреде.

Комментируя, будет ли Трамп дружить с Путиным против Китая, Огрызко утверждает, что это довольно эфемерная дружба.

"Россия уже настолько легла под Китай, что дальше некуда. Китай управляет целыми отраслями российской экономики. Китай не настолько глуп, чтобы не осознавать, что отдать Россию Соединенным Штатам Америки это создать себе проблемы. Пока что Китай вроде бы стоит в стороне и держится на расстоянии, но если он увидит, что крен Кремля в сторону Вашингтона усиливается, российская экономика получит удар явно не со стороны американцев. И этот удар будет сокрушительным", - говорит Огрызко.

​ НАТО и другая ось / Инфографика: Главред

Экс-министр иностранных дел Украины поясняет, что сегодня через Китай идет подавляющее большинство элементов, которые используются для российского ВПК. По словам эксперта, речь идет об электронных устройствах, которые помогают российским ракетам убивать украинцев и, в принципе, работать на войну.

"Если этот поток прекращается, то даже не надо американских санкций", - резюмирует эксперт.

Смотрите разговор с Владимиром Огрызко:

Отношения России и Китая - что известно

По данным Bloomberg, на которые ссылается Главред, стратегия Пекина и Путина не дала ожидаемых результатов, и эксперты объяснили, к кому теперь "переметнулся" Китай.

The Washington Post также отмечает, что Пекин разочарован Россией, а Трамп стремится превратить ее в союзника в противостоянии с Китаем.

Историк Александр Палий считает, что Си Цзиньпин будет отвечать на возможный союз Трампа и Путина, и прогнозирует, что уже через полгода США могут столкнуться с серьезной внутренней нестабильностью.

Больше эксклюзивных мнений экспертов:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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