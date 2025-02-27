Китай ждет 'два трупа': как Си Цзиньпин отреагирует на союз Трампа с Путиным

Политический кризис в США неизбежен, через полгода может начаться серьезная внутренняя турбулентность, считает историк Александр Палий.

https://glavred.info/world/kitay-zhdet-dva-trupa-kak-si-czinpin-otreagiruet-na-soyuz-trampa-s-putinym-10643309.html Ссылка скопирована

Америка "вытирается" из мировой политики / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Палия:

Союза Трампом и Путиным - иллюзия

Китай занял выжидательную позицию

Негативное отношение к Трампу в США уже превышает его поддержку

Между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным нет реального союза, а лишь обещания и манипуляции. Китай не будет вмешиваться, а лишь будет наблюдать за развитием событий. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик и историк Александр Палий.

"Никакого союза Трампа и Путина нет. Просто кто-то один из них пообещал другому деньги и, очевидно, надурит сто раз. Китайцы будут сидеть и смотреть, когда труп врага проплывет мимо них. Причем не один труп, а сразу два", - сказал он. видео дня

Палий отметил, что негативное отношение американского общества к Трампу растет, всего через месяц после его возвращения в Белый дом оно уже превышает уровень поддержки. По его словам, такого стремительного падения рейтинга не было с 1953 года.

"Это говорит о том, что в середине каденции или даже уже через полгода в Америке начнется огромная внутренняя турбулентность, и американцам уже будет не до других процессов. Сейчас Америка просто вытирается из мировой политики. То, что сейчас происходит, ведет именно к таким последствиям, а многие американцы этого не понимают, потому что голосовали за дешевые яйца", - пояснил политический аналитик.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп ведет переговоры с Путиным по окончанию войны в Украине. По словам президента США, переговоры идут "очень хорошо".

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин сообщил, что общался с президентом США Дональдом Трампом, но вопрос завершения войны в Украине существенно не обсуждался.

Также Трамп отказался назвать Путина диктатором во время встречи с Макроном в Белом доме. На вопрос журналистов он ответил: "Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится".

Кроме этого, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал Трампа за дружбу с Путиным и заявил, что тот "не годится на пост президента США". Он также отметил, что у Трампа "в голове полная каша", а негативное отношение к Зеленскому у него появилось еще в 2018 году.

Читайте также:

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред