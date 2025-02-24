Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

Президент США заверил, что переговоры с РФ проходят очень хорошо.

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Трамп ведет переговоры с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

Основное:

Трамп ведет "серьезные переговоры" с Путиным об окончании войны

Президент США надеется на скорое подписание США соглашения по полезным ископаемым

Трамп обсуждает экономические соглашения также с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Кроме переговоров по войне, американский лидер сообщил об обсуждении "крупных соглашений по экономическому развитию, которые будут между США и Россией".

видео дня

Трамп заявил, что переговоры проходят "очень хорошо".

Американский лидер также надеется на подписание соглашения с Украиной по редкоземельным металлам "уже в ближайшее время".

Он заявил, что это соглашение, которое является "экономическим партнерством", обеспечит американскому народу возмещение десятков миллиардов долларов и военной техники, отправленных в Украину, а также поможет украинской экономике расти.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о завершении войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, ранее Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего состоялись первые консультации США и РФ в Саудовской Аравии. Переговоры проходили без Украины, а президента Владимира Зеленского на них не пригласили. Трамп утверждал, что он планирует говорить с Россией, мол, без Зеленского и Европы.

Трамп уверен, что войну РФ и Украины можно завершить уже на следующей неделе, сказали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон продолжает вести переговоры с Киевом и Москвой.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

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