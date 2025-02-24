Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

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Зеленский заявил, что поговорил с Трампом во время заседания G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, facebook.com/DonaldTrump

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Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины назвал разговор "очень хорошим"

Диалог лидеров организовала Канада

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом во время заседания G7. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, передает "Укринформ".

Он назвал разговор "очень хорошим". Также поблагодарил Канаду за организацию этого диалога.

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"Что касается Дональда Трампа... Только что мы только что имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран Большой семерки под руководством Канады", - заявил украинский лидер.

Зеленский надеется, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину по примеру других партнеров.

"Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул президент Украины.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

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Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что война в Украине может завершиться на следующей неделе. Комментарии Ливитт прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами относительно дальнейших мирных переговоров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Как писал Главред со ссылкой на представителя Трампа Стива Уиткоффа, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

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