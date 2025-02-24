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Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

Марина Фурман
24 февраля 2025, 19:21обновлено 24 февраля, 19:53
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Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".
Зеленский провел разговор с Трампом: что известно
Зеленский заявил, что поговорил с Трампом во время заседания G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, facebook.com/DonaldTrump

Основное:

  • Зеленский поговорил с Трампом
  • Президент Украины назвал разговор "очень хорошим"
  • Диалог лидеров организовала Канада

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом во время заседания G7. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, передает "Укринформ".

Он назвал разговор "очень хорошим". Также поблагодарил Канаду за организацию этого диалога.

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"Что касается Дональда Трампа... Только что мы только что имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран Большой семерки под руководством Канады", - заявил украинский лидер.

Зеленский надеется, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину по примеру других партнеров.

"Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул президент Украины.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что война в Украине может завершиться на следующей неделе. Комментарии Ливитт прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами относительно дальнейших мирных переговоров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Как писал Главред со ссылкой на представителя Трампа Стива Уиткоффа, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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