Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

Юрий Берендий
24 февраля 2025, 13:00
302
Зеленский передал президенту США Дональду Трампу документ с конкретными датами, когда РФ нарушала соглашение о прекращении огня на фронте.
'Передал документ с датами': Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом
Зеленский впервые раскрыл уникальные детали переговоров с Келлогом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • 2025 год должен стать началом становления справедливого мира
  • Мир нельзя объявить за час
  • Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту США Дональду Трампу доказательства того, что Россия нарушала все предыдущие договоренности о прекращении огня. Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину".

Зеленский отметил, что 2025 год должен стать началом установления реального и надежного мира. При этом он подчеркнул, что Путин не подарит этот мир и не отдаст его в обмен на какие-то уступки - его нужно получить силой, мудростью, единством и сотрудничеством с союзниками.

видео дня

"О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день - сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению. Такова реальность", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал о визите специального представителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, отметив, что именно Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех cease-fires (прекращений огня - ред.), с конкретными датами, которые Россия сломала. Поэтому, мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина, Европа и США должны участвовать в переговорах со страной-агрессором Россией, чтобы не допустить очередных попыток Кремля уклониться от ответственности за войну, прикрываясь обещаниями о нормализации или примирении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем власти США создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы, отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она подчеркнула, что хотя прекращение огня или мирное решение могут казаться положительной идеей, на самом деле такой мир может быть опаснее нынешней войны.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля заявил, что стамбульские протоколы начала 2022 года могут служить основой для переговоров между Россией и Украиной. В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что соглашение, основанное на этих положениях, фактически будет означать капитуляцию Украины.

Другие новости:

Кто такой Кит Кэллог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

14:06Синоптик
Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:05Война
"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

13:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

14:13

Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многих

14:12

Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

14:06

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

13:35

Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворитВидео

13:13

Где спрятаны два лица: только "настоящие детективы" угадают за 5 секунд

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
13:05

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:00

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:45

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

Реклама
12:43

Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиакаВидео

12:42

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

12:13

"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

12:10

"Вступление в ЕС надо ускорить": Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

Реклама
11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

Реклама
05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять