'Передал документ с датами': Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

Зеленский передал президенту США Дональду Трампу документ с конкретными датами, когда РФ нарушала соглашение о прекращении огня на фронте.

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Зеленский впервые раскрыл уникальные детали переговоров с Келлогом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

2025 год должен стать началом становления справедливого мира

Мир нельзя объявить за час

Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту США Дональду Трампу доказательства того, что Россия нарушала все предыдущие договоренности о прекращении огня. Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину".

Зеленский отметил, что 2025 год должен стать началом установления реального и надежного мира. При этом он подчеркнул, что Путин не подарит этот мир и не отдаст его в обмен на какие-то уступки - его нужно получить силой, мудростью, единством и сотрудничеством с союзниками.

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"О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день - сегодня, завтра, послезавтра. К сожалению. Такова реальность", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал о визите специального представителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, отметив, что именно Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех cease-fires (прекращений огня - ред.), с конкретными датами, которые Россия сломала. Поэтому, мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина, Европа и США должны участвовать в переговорах со страной-агрессором Россией, чтобы не допустить очередных попыток Кремля уклониться от ответственности за войну, прикрываясь обещаниями о нормализации или примирении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем власти США создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы, отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она подчеркнула, что хотя прекращение огня или мирное решение могут казаться положительной идеей, на самом деле такой мир может быть опаснее нынешней войны.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля заявил, что стамбульские протоколы начала 2022 года могут служить основой для переговоров между Россией и Украиной. В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что соглашение, основанное на этих положениях, фактически будет означать капитуляцию Украины.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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