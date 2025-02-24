ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

Покупка российского ископаемого топлива похожа на отправку финансовой помощи Кремлю.

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ЕС тратится на российскую нефть и газ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Россия заработала 242 миллиарда евро от мирового экспорта топлива

Евросоюз за три года войны приобрел нефти и газа РФ на 21,9 миллиарда евро

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России страны Европейского Союза потратили больше средств на российскую нефть и газ, чем на помощь Украине.

В издании The Guardian отмечается, что страны Евросоюза за три года войны приобрели российской нефти и газа на 21,9 миллиарда евро. В то же время, по данным трекера Кильского института мировой экономики, эта сумма на одну шестую превышает 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине на финансовую помощь в 2024 году.

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Аналитики одновременно отмечают, что покупка российского ископаемого топлива, несомненно, похожа на отправку финансовой помощи Кремлю и содействие его вторжению.

"Это практика, которую нужно немедленно прекратить, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы", - отметил соавтор отчета Вайбхав Рагхунандан.

Специалисты собрали данные, чтобы оценить стоимость российского топлива, проданного по всему миру на третьем году вторжения. Так, в 2024 году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил для Украины. Цифра помощи не включает военные и гуманитарные взносы.

Экономист Кристоф Требеш сказал, что существует разительный разрыв между количеством помощи, которую союзники направили для Украины, по сравнению с прошлыми войнами: европейские доноры тратят в среднем менее 0,1% ВВП в год.

"Многие страны были более щедрыми в прошлых конфликтах. Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи, скорее для освобождения Кувейта в 1990/91 годах, чем для Украины за аналогичный период времени", - отметил он.

В отчете также указано, что Россия заработала 242 миллиарда евро от мирового экспорта ископаемого топлива за третий год своего вторжения в Украину, а доходы с начала войны теперь приближаются к триллионной цифре, поскольку РФ адаптируется к санкциям.

Что известно о газопроводах РФ / Инфографика: Главред

В отчете также говорится о том, что Россия получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора и пытается обойти санкции, перевозя топливо на теневом флоте старых и незастрахованных танкеров. По данным CREA, неизвестные корабли отвечают за транспортировку примерно одной трети доходов от экспорта ископаемого топлива.

Исследователи прогнозируют, что российские доходы от ископаемого топлива могут упасть на 20% из-за усиления существующих санкций. Меры включают закрытие "лазейки в нефтепереработке", через которую Европа может покупать российскую нефть, переработанную в другой стране, и ограничение потоков газа через трубопровод.

Транзит газа в Европу - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Европа готовится к переговорам с Украиной. Стало известно, что Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.

Роберт Фицо заявил, что Путин пообещал доставить российский газ Словакии. Фицо встретился с Путиным перед окончанием транзитного контракта России и Украины. Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину.

Стало известно, почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ. Михаил Гончар заявил, что в Словакии достаточно активно работает оппозиция, и Фицо стремится получить дешевый российский газ, чтобы показать своему электорату, что он эффективно заботится об интересах страны.

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