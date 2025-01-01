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После прекращения транзита газа ГТС Украины может стать новой целью атак РФ — Bloomberg

Анна Ярославская
1 января 2025, 12:35
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За почти три года полномасштабной войны украинский газопровод не был атакован ракетами и дронами.
ГТС Украины, ракетная атака
Украинский газопровод может стать новой целью для российских ракет и дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • Украина остановила транзит российского газа
  • Украинской ГТС могут грозить ракетные атаки

Украинские газопроводы, одни из самых больших в мире, могут стать мишенью для ракетных атак РФ. За почти три года полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ они не были атакованы, поскольку по ним шел российских газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что украинская газопроводная сеть имеет протяженность в 38,6 тыс. км. Зеленский неоднократно заявлял, что не позволит российскому газу, который выгоден военной машине Кремля, проходить транзитом через Украину после окончания текущей сделки.

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"Если это [транзит российского газа] прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это были газовые хранилища и источники питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой", — пишет издание.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Транзит российского газа через Украину

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Таким образом, завершил действие 5-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года.

О прекращении транзита газа проинформировали международных партнеров в установленном порядке.

Отмечается также, что инфраструктура подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

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Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Как заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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