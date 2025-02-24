'Вступление в ЕС надо ускорить': Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

Украина нуждается в справедливых гарантиях безопасности для себя, именно поэтому вопрос вступления в НАТО нельзя снимать со стола переговоров, отметил Науседа.

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Науседа призвал ускорить вступление Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал президент Литвы:

Необходимо ускорить вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в НАТО не стоит снимать с переговорного стола

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и установить конкретную дату - 1 января 2030 года. Соответствующее заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine) 24 февраля, в котором приняли участие европейские лидеры и президент Владимир Зеленский,

"Позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату - 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров, первого кластера, можно сделать уже вскоре. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", - заявил Науседа. видео дня

Он также подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО должен оставаться актуальным, поскольку это усилит ее переговорные позиции. По его словам, Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности, а вступление в Альянс является лучшим, наиболее эффективным, долгосрочным и одновременно экономически выгодным решением.

Кроме этого, Науседа призвал европейские страны инвестировать в военную промышленность Украины.

"Мы должны делать больше, обеспечивать совместное производство с Украиной. Ведь технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим. Это сможет предоставить дополнительную возможность и военные возможности. Мы должны расширить программы подготовки ВСУ и усилить их военную готовность, боевую эффективность и дальнейшую интеграцию с силами НАТО", - добавил президент Литвы.

​Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред​

Вступление Украины в ЕС и НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно утверждали, что война в Украине началась из-за игнорирования предупреждений России относительно возможного вступления Украины в НАТО. Владимир Зеленский, комментируя это, отметил, что если до 1991 года между СССР и США действительно существовала договоренность о нерасширении НАТО на восток, то как тогда Венгрия смогла присоединиться к Альянсу. Он также отметил, что, по словам Путина, к странам, которые якобы не должны были вступать в НАТО после распада СССР, относятся Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния.

Тем временем Россия требует отмены решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе. Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, недостаточно просто не принимать Украину в НАТО - необходимо официально отказаться от этого обещания. Об этом сообщает Reuters.

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО нельзя просто снять с повестки дня. Он отметил, что США и их союзники уже применяли тактику уступок до начала переговоров, что привело к выводу войск из Афганистана и дальнейших трагических событий. По его мнению, вряд ли кто-то хочет повторения подобного сценария.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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