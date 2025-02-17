Зеленский сделал заявление о НАТО и вспомнил крупный провал Трампа и Запада

Владимир Зеленский против тактики отказа от ключевых требований еще до запуска переговоров.

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Зеленский возмутился риторике США о том, что Украина не вступит в НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Кратко о заявлении Зеленского:

Нельзя просто так взять и снять вопрос о вступлении Украины в НАТО

Никто не хочет повторения истории с Афганистаном

Нельзя идти на уступки еще до начала переговоров

Нельзя взять и просто исключить вопрос вступления Украины в НАТО. Соединенные Штаты и союзники уже прибегали к тактике отказа от ключевых требований еще до начала переговоров, что привело к выводу войск из Афганистана и последующей трагедии. Вряд ли кто-то заинтересован в повторении подобных событий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью немецкому телеканалу ARD он, комментируя заявления Вашингтона о том, что Украина не может вступить в НАТО, сказал: нельзя так просто снимать такие процессы с повестки.

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"Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что такая тактика, которая включала "отсутствие уважение к человеческой жизни", привела к трагедии в Афганистане.

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как расширялось НАТО / Инфографика: Главред

Вывод войск США из Афганистана – что известно:

Соединенные Штаты и западные союзники в 2020 году, при президентстве Дональда Трампа, приняли решение о выводе войск из Афганистана. Решение было реализовано при президенте Джо Байдене в 2021 году.

В результате США пришлось хаотично выводить войска из страны, а Талибан быстро захватил столицу Кабул и взял власть в Афганистане.

Позиция администрации Трампа по НАТО в Украине – новости:

Как сообщал Главред, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не видит Украины в НАТО после завершения войны. По его словам, гарантии для Киева должны подкрепляться европейскими и неевропейскими войсками.

Россия не позволит Украине войти в НАТО, сказал Дональд Трамп. Также Трамп считает, что причиной полномасштабного нападения России является риторика предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена о вступлении Украины в Альянс.

Если Украина не будет в НАТО, тогда государству понадобится армия в 1,5 млн человек, отметил Владимир Зеленский. Нужно более 200 бригад. Россия, в свою очередь, наращивает мобилизационный ресурс.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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