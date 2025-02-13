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"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

Юрий Берендий
13 февраля 2025, 22:57
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Трамп обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что его позиция относительно членства Украины в НАТО стала причиной нападения со стороны России.
'Он это сказал': Трамп назвал истинную причину войны России против Украины
Трамп назвал истинную причину войны России против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Трамп:

  • Украина не сможет вступить в НАТО из-за позиции России
  • Слова Байдена о вступлении Украины в НАТО стали причиной полномасштабного вторжения

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности для вступления Украины в НАТО из-за позиции России, а также обвинил своего предшественника Джо Байдена в "провоцировании" Москвы на полномасштабное вторжение. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, передает "Европейская правда".

Трамп также подтвердил свою поддержку заявления министра обороны США Пита Гегсета о том, что отказ Украины от членства в НАТО может стать частью дипломатического урегулирования войны.

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"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. - Ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", - отметил он.

Далее президент США заявил, что считает это "причиной начала войны", имея в виду вторжение 2022 года.

По его словам, полномасштабная агрессия России против Украины началась после того, как экс-президент США Джозеф Байден заявил о возможности вступления Украины в НАТО. По его мнению, таких слов не стоило озвучивать.

"Как только он это сказал, они (россияне. - Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", - сказал Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул, что неспровоцированная агрессия России никогда бы не началась, если бы он был президентом.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких двусторонних мирных переговоров без своего участия. Он также подчеркнул важность присутствия европейских партнеров за столом переговоров. Во время рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и выразил желание встретиться с ним лично. По его словам, первая встреча может состояться на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время брифинга в Овальном кабинете 12 февраля, сообщает Reuters.

По данным Financial Times, со ссылкой на украинских и западных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или Дня Победы (9 мая). Один из украинских чиновников отметил, что Путин может стремиться заключить соглашение на символическую дату.

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Что такое Совет Украина-НАТО?

Совет Украина - НАТО - орган, координирующий отношения Украины и НАТО, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. До 2023 года функции Совета Украина - НАТО выполняла Комиссия Украина - НАТО.

До 2023 года Комиссия Украина - НАТО была высшим органом, который проводил консультации по развитию партнерских отношений Украина - НАТО и направлял мероприятия в плане практического сотрудничества. Она также была форумом для консультаций между Украиной и странами - членами Альянса по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность, включая войну Российской Федерации против Украины, пишет Википедия.

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