Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Шольц предлагает объявить чрезвычайное положение в Германии из-за всех событий, произошедших за последние 24 часа и из-за заявлений Трампа по Украине.

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Шольц просит ввести чрезвычайное положение - причина / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к парламенту с призывом ввести чрезвычайное положение, что позволит государству увеличить объем заимствований. Шольц обосновал свое обращение событиями последних суток и заявлениями правительства США по Украине. Чрезвычайное положение позволит превысить действующие долговые ограничения. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

Шольц отметил, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с Владимиром Путиным о прекращении российской агрессии против Украины. Почти одновременно министр обороны США предложил Украине уступить часть территории и поднял вопрос о возможном введении войск. Он также очертил четкие ожидания от европейских союзников по сохранению успеха НАТО в его 75-летней миротворческой деятельности в Североатлантическом регионе.

"Это не стало для нас неожиданностью. Тем не менее, эти события и предложения требуют от Европы четкой, быстрой и решительной позиции не когда-нибудь, а сейчас", - сказал канцлер Германии.

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Канцлер уточнил, что сам неоднократно проводил переговоры с Путиным в прошлом. Он отметил необходимость донести до Кремля позицию стран ЕС относительно справедливого мира в Украине и соблюдения европейского порядка, основанного на нерушимости границ.

"Я также согласен с президентом США в том, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Смерти и кровопролитию должен быть положен конец. Мы это знаем: Никто не хочет мира больше, чем Украина", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что победа России или поражение Украины не принесет мира, а лишь создаст угрозу стабильности в Европе и за ее пределами.

Он подчеркнул, что мир должен быть долговременным и гарантировать суверенитет Украины, поэтому любое навязанное соглашение не может быть приемлемым.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немецкому парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи с разговором между Трампом и Путиным и заявлениями правительства США в отношении Украины. Это позволит государству привлекать больше долговых ресурсов, чем предусмотрено действующими ограничениями.

"Бундестаг должен как можно быстрее принять резолюцию о признании войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы чрезвычайной ситуацией в понимании статьи 115 (2) Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять по отношению к собственным гражданам", - заявил канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц призвал реформировать "долговой тормоз", исключив из него инвестиции в безопасность и оборону. Он также выразил намерение активизировать дискуссию в ЕС о необходимости инвестирования в оборону и создания мощной европейской оборонной промышленности, подчеркнув важность быстрых и эффективных решений.

Шольц подчеркнул, что 24 февраля 2022 года принял важные стратегические решения для решительного ответа на переломный момент, вызванный агрессией России. По его словам, сейчас мир снова оказался в подобной критической точке.

"Сегодня мы должны столкнуться с реальностью того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента, и я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время", - резюмировал канцлер.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, поскольку без этого Путин мог бы считать себя победителем. В то же время он подчеркнул, что финансирование должно быть обоснованным. Эти заявления он сделал 12 февраля на пресс-конференции в Белом доме.

Также Трамп отметил, что Украина, вероятно, не сможет вернуться к границам 2014 года и для завершения войны ей, возможно, придется уступить территории. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете. The Washington Post цитирует его ответ на вопрос о восстановлении довоенных границ: он не считает, что Украина сможет вернуть все свои территории.

Помощник Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог разделяет это мнение. В эфире Fox News он предположил, что переговоры могут предусматривать территориальные уступки, однако США не обязательно их признают.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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