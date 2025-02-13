Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

Юрий Берендий
13 февраля 2025, 21:42обновлено 13 февраля, 22:23
1511
Шольц предлагает объявить чрезвычайное положение в Германии из-за всех событий, произошедших за последние 24 часа и из-за заявлений Трампа по Украине.
Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно
Шольц просит ввести чрезвычайное положение - причина / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к парламенту с призывом ввести чрезвычайное положение, что позволит государству увеличить объем заимствований. Шольц обосновал свое обращение событиями последних суток и заявлениями правительства США по Украине. Чрезвычайное положение позволит превысить действующие долговые ограничения. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

Шольц отметил, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с Владимиром Путиным о прекращении российской агрессии против Украины. Почти одновременно министр обороны США предложил Украине уступить часть территории и поднял вопрос о возможном введении войск. Он также очертил четкие ожидания от европейских союзников по сохранению успеха НАТО в его 75-летней миротворческой деятельности в Североатлантическом регионе.

"Это не стало для нас неожиданностью. Тем не менее, эти события и предложения требуют от Европы четкой, быстрой и решительной позиции не когда-нибудь, а сейчас", - сказал канцлер Германии.

видео дня

Канцлер уточнил, что сам неоднократно проводил переговоры с Путиным в прошлом. Он отметил необходимость донести до Кремля позицию стран ЕС относительно справедливого мира в Украине и соблюдения европейского порядка, основанного на нерушимости границ.

"Я также согласен с президентом США в том, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Смерти и кровопролитию должен быть положен конец. Мы это знаем: Никто не хочет мира больше, чем Украина", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что победа России или поражение Украины не принесет мира, а лишь создаст угрозу стабильности в Европе и за ее пределами.

Он подчеркнул, что мир должен быть долговременным и гарантировать суверенитет Украины, поэтому любое навязанное соглашение не может быть приемлемым.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немецкому парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи с разговором между Трампом и Путиным и заявлениями правительства США в отношении Украины. Это позволит государству привлекать больше долговых ресурсов, чем предусмотрено действующими ограничениями.

"Бундестаг должен как можно быстрее принять резолюцию о признании войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы чрезвычайной ситуацией в понимании статьи 115 (2) Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять по отношению к собственным гражданам", - заявил канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц призвал реформировать "долговой тормоз", исключив из него инвестиции в безопасность и оборону. Он также выразил намерение активизировать дискуссию в ЕС о необходимости инвестирования в оборону и создания мощной европейской оборонной промышленности, подчеркнув важность быстрых и эффективных решений.

Шольц подчеркнул, что 24 февраля 2022 года принял важные стратегические решения для решительного ответа на переломный момент, вызванный агрессией России. По его словам, сейчас мир снова оказался в подобной критической точке.

"Сегодня мы должны столкнуться с реальностью того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента, и я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время", - резюмировал канцлер.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, поскольку без этого Путин мог бы считать себя победителем. В то же время он подчеркнул, что финансирование должно быть обоснованным. Эти заявления он сделал 12 февраля на пресс-конференции в Белом доме.

Также Трамп отметил, что Украина, вероятно, не сможет вернуться к границам 2014 года и для завершения войны ей, возможно, придется уступить территории. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Овальном кабинете. The Washington Post цитирует его ответ на вопрос о восстановлении довоенных границ: он не считает, что Украина сможет вернуть все свои территории.

Помощник Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог разделяет это мнение. В эфире Fox News он предположил, что переговоры могут предусматривать территориальные уступки, однако США не обязательно их признают.

Другие новости:

Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии Олаф Шольц
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:57Мир
Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:34Мир
Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Последние новости

22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

Реклама
21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

Реклама
18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

14:50

ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

Реклама
14:49

Несмотря на неохоту Трампа: военные США могут появиться в Украине в интересной роли

14:47

Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУРВидео

14:25

Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людейВидео

14:18

Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

14:00

Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

13:56

Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку

13:32

Звезда сериала "Парочка слідчих" рассказала про геройство отца-ветерана

13:21

"Считает своей": известно, какой еще территорией Украины хочет завладеть РФ

13:05

"Ты сейчас далеко": предательница Королева публично обратилась к своей маме

12:50

"Украина спонсирует российскую армию": Фицо разразился циничным заявлениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять