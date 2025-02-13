Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 13 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 13 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в Липецке

В ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после двух часов ночи заявил об объявлении на территории всей Липецкой области режима воздушной опасности. Позже он объявил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и муниципальном округе, а также в городе Елец и Елецком районе, а еще в городе Грязи и Грязинском районе.

видео дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Для прекращения войны стране, вероятно, придется уступить территорию России. Об этом политик сообщил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома вечером 12 февраля.

Как пишет The Washington Post, на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть свои границы, установленные до 2014 года, Трамп ответил, что не считает, что украинцам удастся полностью забрать свои территории.

"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать цель американского лидера Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины и обеспечении "мира силой".

Как сообщает Государственный департамент США, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Владимир Путин не намерен искать компромиссов в будущих мирных переговорах по завершению войны против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав разговоры экс-президента США Дональда Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

Америка не заинтересована в обеспечении безопасности ни Украины, ни Европы. Таким образом, форма мира будет зависеть от самой Европы, в том числе и от Великобритании. Для Украины же существуют два сценария. Об этом пишет в статье "Сейчас это мир Путина и Трампа" для издания The Telegraph британский журналист Роланд Олифант.

"Ничего об Украине без Украины. После вторжения это было американской мантрой - обещание не прибегать к игре России по разделению третьих стран между двумя супердержавами. Больше нет", - пишет журналист.

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

Китай выдвинул предложение провести саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать прекращению войны в Украине.

По словам чиновников в Пекине и Вашингтоне для издания The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников выдвинули предложение команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

Итоги разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны. Эту войну выиграет Путин. Об этом заявил профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала, пишет Bild.

"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены". Свои заявления Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме 12 февраля, передает Голос Америки.

Министр обороны США Пит Гегсет выразил мнение, что мирный толчок не является "предательством" Украины.

Он считает, что агрессия России против Украины стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

Против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко введены санкции СНБО. На сайте Главы государства обнародован соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Более сотни жителей Курской области эвакуировались в Сумскую область после обстрела интерната в Судже.

В проведении эвакуации помогал Международный комитет Красного Креста, который находился на украинской территории, говорится в материале The Washington Post.

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%. Об этом говорится в указе на сайте президента.

Страна-агрессор Россия хочет владеть югом Украины. Там считают эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи. Об этом заявил командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег "Ромаха" Романов в интервью РБК-Украина.

Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

Согласно данным исследования Международного института стратегических исследований известно, что в 2024 году общие расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении и составили 13,1 триллиона рублей - это примерно 462 миллиарда долларов.

Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей

Утром, 13 февраля, в Мюнхене (Германия) автомобиль на скорости протаранил толпу людей на демонстрации. В результате этого ранения получили по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Bild.

ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области к юго-востоку от Суджи.

Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что Силы обороны продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки, расположенной к юго-востоку от Суджи во время механизированного штурма размером во взвод в этом районе, говорится в отчете ISW.

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

Украина оказалась в ситуации, когда ее возможности полностью вытеснить российские войска с оккупированных территорий фактически исчезли. Если бы такой сценарий был возможен, он требовал бы значительно большей поддержки от США и Европы еще на ранних этапах войны.

По данным издания Telegraph, единственным способом избежать бесконечной войны могло бы стать прямое военное вмешательство стран Запада, то есть отправка американских и европейских военных на территорию Украины. Однако этот вариант даже не рассматривается.

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

Президент Владимир Зеленский сказал, почему были введены санкции против экс-президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом он рассказал во время посещения Хмельницкой АЭС, передает Суспільне.

Так, по его словам, введенные санкции не будут последними.

Президент подчеркнул, что санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина не будет принимать любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины. Кроме того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры.

Во время своей рабочей поездки на ХАЭС Зеленский прокомментировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, говорится в материале издания Суспільне.

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

13 февраля, министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Украину с черновиком соглашения, которое предусматривает доступ к украинским полезным ископаемым на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на поддержку со стороны Вашингтона.

Соглашение между Украиной и США предусматривает стратегическое партнерство в сфере использования редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Украина, которая имеет значительные залежи критически важных полезных ископаемых, может стать ключевым поставщиком для американской промышленности, в частности в производстве высокотехнологичного оружия, электроники и оборонных систем. В ответ США расширяют поддержку украинской армии, предоставляя современное вооружение и военную технику, что укрепляет обороноспособность страны перед угрозами со стороны России.

Главред собрал главное, что стоит знать о соглашении между США и Украиной.

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войны: важное заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для поддержания мира между Украиной и Россией необходимо 100 тысяч миротворцев.

Украинские военные уже подготовили специальную карту для союзников, подчеркнул он во время визита на Хмельницкую АЭС, сообщает РБК-Украина.

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

Дроны Службы безопасности Украины нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области РФ в ночь на 13 февраля.

Объект является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы, сообщили агентству Интерфакс-Украина собственные источники в спецслужбе.

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

В Кремле подтвердили участие Украины в мирных переговорах по окончанию войны с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков в интервью российским пропагандистским СМИ.

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска не имеют полного контроля над трассой Покровск-Константиновка в Донецкой области. Бои в том районе продолжаются.

По его словам, в районе трассы продолжаются бои, а оккупанты не имеют четкого контроля над ней.

Трамп и Путин попытаются достичь прекращения огня до Пасхи или 9 мая - FT

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, возможно, попытаются обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи, 20 апреля, или ко Дню Победы, 9 мая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных топ-чиновников.

По словам украинского чиновника, Путин "захочет заключить сделку в знаменательный день".

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

Силы обороны Украины сорвали планы российских оккупантов по наступлению на Сумы и Харьков и созданию так называемой "санитарной зоны". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Telegram.

Он отметил, что лично работал в боевых частях на Сумском направлении.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Гегсет считает, что возвращение Украины к границам 2014 года не является реалистичным сценарием.

"Мы, как и вы, хотим видеть суверенную и процветающую Украину, но мы должны начать с признания того факта, что возвращение Украины к границам, которые она имела до 2014 года, - это нереалистичная цель", - заявил он перед встречей глав МИД стран НАТО.

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

Страны НАТО не давали Украине гарантий членства в Альянсе в рамках возможных мирных договоренностей с Россией. Основной приоритет - предотвратить повторное вторжение РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что на фронте есть хороший результат от украинских защитников.

Как подчеркнул он во время своего вечернего телевизионного обращения, сегодня были очень важные доклады украинских военных.

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