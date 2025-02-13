Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

Зеленский ввел санкции против экс-президента.

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​ РНБО ввело санкции против Порошенка ​ / Колаж: Главред, фото: ОП, тг-канал Порошенка

О чем речь:

СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука

Все имущество экс-президента, нажитое за последние 30 лет, будет передано в АРМА

Против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко введены санкции СНБО. На сайте Главы государства обнародован соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Как говорится в документе, к Порошенко бессрочно введены следующие санкции:

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Лишение государственных наград Украины, других форм награждения; Блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими; Ограничение торговых операций (полное прекращение); Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; Запрет пользования радиочастотным спектром Украины; Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение); Запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону; Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет); Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля; Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны; Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; Запрет на приобретение в собственность земельных участков; Другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; запрет совершения сделок по ценным бумагам, выданных этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу лица в отношении которого применены санкции и лиц, действующих от его имени).

Кроме этого, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

Последние санкции Зеленского - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ. Активы фигурантов заблокированы на 10 лет, также они бессрочно лишены государственных наград.

Впоследствии, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем глава Украины анонсировал новые санкции.

По словам президента, украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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