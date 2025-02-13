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Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

Даяна Швец
13 февраля 2025, 11:28
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Зеленский ввел санкции против экс-президента.
​ РНБО ввело санкції проти Порошенка ​
​ РНБО ввело санкции против Порошенка ​ / Колаж: Главред, фото: ОП, тг-канал Порошенка

О чем речь:

  • СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука
  • Все имущество экс-президента, нажитое за последние 30 лет, будет передано в АРМА

Против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко введены санкции СНБО. На сайте Главы государства обнародован соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Как говорится в документе, к Порошенко бессрочно введены следующие санкции:

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  1. Лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
  2. Блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими;
  3. Ограничение торговых операций (полное прекращение);
  4. Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
  5. Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  6. Приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  7. Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  8. Запрет пользования радиочастотным спектром Украины;
  9. Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение);
  10. Запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону;
  11. Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);
  12. Запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
  13. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
  14. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
  15. Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  16. Запрет на приобретение в собственность земельных участков;
  17. Другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; запрет совершения сделок по ценным бумагам, выданных этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу лица в отношении которого применены санкции и лиц, действующих от его имени).

Кроме этого, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

Последние санкции Зеленского - что известно

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ударил санкциями по сторонникам РФ. Активы фигурантов заблокированы на 10 лет, также они бессрочно лишены государственных наград.

Впоследствии, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем глава Украины анонсировал новые санкции.

По словам президента, украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству.

Больше интересных новостей:

Что известно о СНБО?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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