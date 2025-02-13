Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

Сырский сообщил о принятии необходимых решений по обеспечению украинских войск, участвующих в операции в Курской области.

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Сирский заявил о срыве планов наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine

О чем сказал Сырский:

Силы обороны сорвали планы РФ по наступлению в направлении Сум и Харькова

Украина имеет собственную "санитарную зону" на территории России

Силы обороны Украины сорвали планы российских оккупантов по наступлению на Сумы и Харьков и созданию так называемой "санитарной зоны". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Он отметил, что лично работал в боевых частях на Сумском направлении.

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По его словам, в прошлом году враг планировал сделать этот регион "санитарной зоной" и расширить наступление на Харьков и Сумы. Ответом на это стали превентивные действия украинских сил - они провели собственную наступательную операцию, перенеся боевые действия на территорию противника в Курской области.

"Мы сломали вражеские планы. И сегодня имеем собственную зону безопасности на территории РФ, вдоль границы Украины, удерживаем около полутысячи квадратных километров и заставляем россиян перемещать свои наиболее боеспособные подразделения с других направлений", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время работы в штабах подробно проанализировал оперативную ситуацию на направлении, рассмотрел проблемные вопросы, в частности потребности подразделений в личном составе, технике и боеприпасах, а также выслушал предложения командиров на местах.

"Принял необходимые решения для обеспечения наших войск необходимыми материально-техническими средствами, повышения устойчивости и эффективности обороны. Спасибо каждому и каждой из Сил обороны за стойкость и самоотдачу. Работаем на Победу. Слава Украине!", - резюмировал Сырский.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска не смогли установить полный контроль над трассой Покровск-Константиновка в Донецкой области, бои в этом районе продолжаются.

Тем временем дроны Службы безопасности Украины во второй раз атаковали нефтеперекачивающую станцию Андреаполь в Тверской области РФ в ночь на 13 февраля. Как сообщили Интерфакс-Украина источники в спецслужбах, этот объект является ключевым элементом Балтийской трубопроводной системы.

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские военные недавно продвинулись в районе Курской области, к юго-востоку от Суджи. Геолокационные кадры от 11 февраля свидетельствуют, что Силы обороны осуществили механизированный штурм размером во взвод, благодаря чему продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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