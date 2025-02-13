Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

Алексей Тесля
13 февраля 2025, 18:15
85
В результате удара произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования.
Дрон
Дроны поразили важный объект в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Важно:

  • Нанесен второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь
  • Перекачка нефти станцией была временно прекращена

Дроны Службы безопасности Украины нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области РФ в ночь на 13 февраля.

Объект является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы, сообщили агентству Интерфакс-Украина собственные источники в спецслужбе.

видео дня

В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая произошла 29 января, тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

"Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составляющей трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил собеседник агентства.

Screenshot
/ interfax.com.ua

Что известно о станции Андреаполь

Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима "для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк".

НПС Андреаполь — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

Другие новости:

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:56Украина
Трамп и Путин попробуют достичь прекращение огня к Пасхе или 9 мая - FT

Трамп и Путин попробуют достичь прекращение огня к Пасхе или 9 мая - FT

18:55Украина
"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Последние новости

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращение огня к Пасхе или 9 мая - FT

18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

Реклама
16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

Реклама
14:50

ВСУ прорвались вперед на Курщине: аналитики раскрыли ситуацию на фронте

14:49

Несмотря на неохоту Трампа: военные США могут появиться в Украине в интересной роли

14:47

Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУРВидео

14:25

Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людейВидео

14:18

Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

14:00

Военные расходы РФ поразили Европу: в СМИ раскрыли неожиданные суммы

13:56

Пенсии в Украине вырастут уже в марте: кто может получить прибавку

13:32

Звезда сериала "Парочка слідчих" рассказала про геройство отца-ветерана

13:21

"Считает своей": известно, какой еще территорией Украины хочет завладеть РФ

13:05

"Ты сейчас далеко": предательница Королева публично обратилась к своей маме

12:50

"Украина спонсирует российскую армию": Фицо разразился циничным заявлениемВидео

12:35

Флота РФ там уже нет: известно, будут ли ВСУ наращивать удары по целям в КрымуВидео

12:27

У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

12:07

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

11:33

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

11:30

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

11:28

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

11:10

"Нет предательства": в Пентагоне прокомментировали новоявленную "дружбу" США и РФ

11:06

"Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концертеВидео

11:06

"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

Реклама
10:53

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:30

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

10:24

РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

10:13

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

10:03

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

09:38

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

09:32

"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

09:07

"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

08:22

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять