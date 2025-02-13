Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

Важно:
- Нанесен второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь
- Перекачка нефти станцией была временно прекращена
Дроны Службы безопасности Украины нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области РФ в ночь на 13 февраля.
Объект является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы, сообщили агентству Интерфакс-Украина собственные источники в спецслужбе.
В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.
Это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая произошла 29 января, тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.
"Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составляющей трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил собеседник агентства.
Что известно о станции Андреаполь
Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима "для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк".
НПС Андреаполь — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта.
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Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.
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Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.
В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.
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