Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

В результате удара произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования.

https://glavred.info/world/postavki-nefti-ostanovleny-drony-sbu-povtorno-udarili-po-stancii-perekachki-v-rf-10639319.html Ссылка скопирована

Дроны поразили важный объект в РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Важно:

Нанесен второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь

Перекачка нефти станцией была временно прекращена

Дроны Службы безопасности Украины нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области РФ в ночь на 13 февраля.

Объект является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы, сообщили агентству Интерфакс-Украина собственные источники в спецслужбе.

видео дня

В результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Перекачка нефти станцией была временно прекращена.

/ Инфографика: Главред

Это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект. Первая произошла 29 января, тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

"Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составляющей трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил собеседник агентства.

/ interfax.com.ua

Что известно о станции Андреаполь

Это один из крупнейших производственных объектов в Тверской области. Создана в 1982 году. Как говорилось в соответствующем приказе Управления Верхневолжскими магистральными нефтепроводами, станция была необходима "для обеспечения завершения строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения перекачки нефти по нефтепроводу Сургут — Полоцк".

НПС Андреаполь — одна из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Ее работники вносят большой вклад в обеспечение надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

Другие новости:

Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред