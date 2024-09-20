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Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

Алексей Тесля
20 сентября 2024, 01:30
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Склад в Торопце обеспечивал всем необходимым крупную российскую группировку войск, говорит Владислав Селезнев.
Торопец
/ Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Уничтоженный дальнобойным ударом украинских сил 107-й склад ГРАУ армии РФ в Тверской области – один из 13 самых крупных складов артиллерийского вооружения и боеприпасов в России и потеря такого уровня в перспективе может сказаться на интенсивности ведения боевых действий на севере Харьковской области либо на территории Курской области.

Как заявил в комментарии Сurrenttime военный эксперт Владислав Селезнев, именно этот склад в Торопце обеспечивал всем необходимым российскую группировку войск, действующую на этих участках фронта.

Он уточнил, что на уничтоженном складе РФ хранились ракеты к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", минометные мины, а также артиллерийские снаряды 152 и 122 калибра.

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Вместе с тем эксперт отмечает, что это не первая подобная операция украинских вооруженных сил. Ведь ранее был прилет украинских дронов по территории склада артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Солдатское в Воронежской области, а прилеты украинских "Нептунов" по территории артиллерийского склада недалеко от временно оккупированного Мариуполя.

"В принципе, то, что сейчас делают украинские силы обороны, – это такая стабильная деятельность, направленная на максимальное ослабление боевого потенциала российской армии", – сказал он.

Собеседник также уточняет, что по всей территории России расположено большое количество объектов стратегического значения, а средств ПВО крайне мало, поэтому украинская армия системно и методично уничтожает отдельные элементы российской противовоздушной противоракетной обороны.

"Поэтому российский генштаб должен и вынужден принимать достаточно непопулярные решения: прикрывать те объекты, которые он считает приоритетными, и, соответственно, оставлять без должной защиты иные объекты. Я думаю, что россияне в этом случае понадеялись на то, что 480 км, которые отделяют этот склад от границы с Украиной, будут служить надежной защитой. Ну и плюс те самые ожидания от того, что в свое время были построены очень серьезные сооружения и постоянно проводились мероприятия по повышению уровня защищенности этого объекта, также сыграли свою роль. Но, как видим, не помогло", - добавил Селезнев.

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Взрывы в Торопце - последние новости по теме

Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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склад боеприпасов Владислав Селезнев взрыв война России и Украины
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