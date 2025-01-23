Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

Виталий Кирсанов
23 января 2025, 18:57
40
В Украине военнообязанный сам может выбрать специальность и воинскую часть для службы, утверждает Сырский.
Александр Сырский
Сырский дал совет украинским мужчинам / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Что сказал Сырский:

  • Мужчинам нужно выполнить свой конституционный долг
  • В Украине гибкая и демократическая система привлечения в армию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посоветовал мужчинам, которые еще сомневаются, идти ли в армию, не бояться и выполнить свой конституционный долг. Об этом он заявил в интервью проекту "БАЗА" на Радио Байрактар.

"Во-первых, не надо сомневаться, а выполнить свой конституционный долг", - сказал главнокомандующий ВСУ.

видео дня

Во-вторых, как отметил Сырский, в Украине военнообязанный сам может выбрать специальность и воинскую часть для службы.

"У нас настолько сейчас гибкая и демократическая система (привлечения в армию, – ред.), что ты можешь выбрать ту часть и даже ту специальность, к чему имеешь способности, навыки или опыт. Если ты добровольно выбираешь, или через рекрутинговый центр бригаду, которая имеет традиции, или хочешь стать оператором БПЛА, ты можешь это сделать. Поэтому не надо бояться, надо просто идти и побеждать", - добавил генерал.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не сможет одолеть Россию в войне, сосредотачиваясь лишь на увеличении численности армии. Для победы необходимо высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты. Об этом заявил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Мобилизовать 18-летних студентов после завершения базовой военной подготовки в вузах невозможно. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а молодежь в возрасте 18-25 лет может вступить в армию только на добровольной основе путем подписания контракта, сообщили нардеп Алексей Гончаренко и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Законодательством Украины предусмотрено, что студенты, которые получают первое высшее образование, не подлежат мобилизации. Право на отсрочку имеют те, кто учится на бакалавра впервые или получает степень магистра после бакалавра. В то же время получение второго или третьего высшего образования или аспирантуры больше не даёт права на отсрочку.

Больше интересных новостей:

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    мобилизация война в Украине мобилизация в армию Александр Сырский
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

    Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

    19:30Синоптик
    "Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

    "Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

    19:15Украина
    Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

    Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

    17:59Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

    Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

    "Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

    "Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

    Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

    Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

    Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

    Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

    Последние новости

    19:30

    Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

    19:15

    "Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

    19:10

    Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

    19:07

    Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

    18:57

    Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

    В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
    18:47

    Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

    18:39

    День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

    18:28

    "Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

    18:28

    Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

    Реклама
    18:25

    Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

    18:22

    Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

    18:10

    Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

    18:05

    Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

    17:59

    Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

    17:55

    Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

    17:47

    Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

    17:45

    На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

    17:38

    Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

    17:28

    Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

    17:16

    С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

    Реклама
    17:14

    Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

    17:07

    Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

    16:56

    Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

    16:56

    Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

    16:55

    Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

    16:52

    5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

    16:41

    "Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

    16:39

    Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

    16:30

    Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

    16:28

    Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

    16:28

    Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

    16:10

    "Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

    15:57

    Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

    15:53

    Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

    15:45

    Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

    15:43

    "Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

    15:20

    В каком чайнике больше чая: только самые сообразительные догадаются за 5 секунд

    15:19

    Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

    15:11

    Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

    14:49

    Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

    Реклама
    14:38

    У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

    14:36

    После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

    14:26

    Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

    14:21

    Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

    14:03

    Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

    13:43

    "Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

    13:33

    Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

    13:31

    Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

    13:04

    "У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

    12:59

    Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять