Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

В Украине военнообязанный сам может выбрать специальность и воинскую часть для службы, утверждает Сырский.

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Сырский дал совет украинским мужчинам / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Что сказал Сырский:

Мужчинам нужно выполнить свой конституционный долг

В Украине гибкая и демократическая система привлечения в армию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посоветовал мужчинам, которые еще сомневаются, идти ли в армию, не бояться и выполнить свой конституционный долг. Об этом он заявил в интервью проекту "БАЗА" на Радио Байрактар.

"Во-первых, не надо сомневаться, а выполнить свой конституционный долг", - сказал главнокомандующий ВСУ. видео дня

Во-вторых, как отметил Сырский, в Украине военнообязанный сам может выбрать специальность и воинскую часть для службы.

"У нас настолько сейчас гибкая и демократическая система (привлечения в армию, – ред.), что ты можешь выбрать ту часть и даже ту специальность, к чему имеешь способности, навыки или опыт. Если ты добровольно выбираешь, или через рекрутинговый центр бригаду, которая имеет традиции, или хочешь стать оператором БПЛА, ты можешь это сделать. Поэтому не надо бояться, надо просто идти и побеждать", - добавил генерал.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не сможет одолеть Россию в войне, сосредотачиваясь лишь на увеличении численности армии. Для победы необходимо высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты. Об этом заявил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Мобилизовать 18-летних студентов после завершения базовой военной подготовки в вузах невозможно. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а молодежь в возрасте 18-25 лет может вступить в армию только на добровольной основе путем подписания контракта, сообщили нардеп Алексей Гончаренко и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Законодательством Украины предусмотрено, что студенты, которые получают первое высшее образование, не подлежат мобилизации. Право на отсрочку имеют те, кто учится на бакалавра впервые или получает степень магистра после бакалавра. В то же время получение второго или третьего высшего образования или аспирантуры больше не даёт права на отсрочку.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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