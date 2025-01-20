'Надо браться за ум': нардеп объяснил, мобилизуют ли 18-летних после БОВП

Законодательство запрещает мобилизацию до 25 лет, утверждает нардеп Алексей Гончаренко.

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Мобилизуют ли 18-летних студентов после БОВП / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

Коротко:

После завершения БОВП 18-летних студентов не могут мобилизовать

Мобилизация в Украине начинается с 25 лет

Молодежь в возрасте 18-25 лет может служить по контракту

Мобилизовать 18-летних студентов после завершения БЗВП в вузах не могут. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а для молодежи в возрасте 18-25 лет возможно только добровольное подписание контракта. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что новый закон позволяет мобилизовать 18-летних студентов после завершения БОВП в вузах. Он также утверждает, что президент Украины уже четыре месяца не подписывает законопроект о запрете мобилизации молодежи в возрасте 18-25 лет, которая признана ограниченно годной к службе. По словам Разумкова, мобилизация с 18 лет уже происходит.

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"С 1 сентября во всех вузах вводится обязательная базовая военная подготовка. И если студент в 18 или 19 лет ее пройдет, а потом его отчислят, то его также смогут мобилизовать! Об этом также "забывает" сказать Зеленский?!", - сказал Разумков.

Нардеп Алексей Гончаренко опроверг это заявление и подчеркнул, что мобилизация отчисленных студентов в возрасте 18 лет невозможна по действующему законодательству.

"Никто никого не может мобилизовать! В Украине запрещена мобилизация до 25 лет. Даже если вы прошли БОВП. Вас не могут мобилизовать. Точка. Как-то всем надо браться за ум", - написал он.

Гончаренко ссылается на указ президента №895/2024, который четко отмечает, что до 25 лет граждане могут служить только с их согласия на основе контракта. Также указано, что согласно закону о мобилизации, молодежь до 25 лет, которая прошла БОВП, может быть призвана только по добровольному согласию.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия. Еще раз. Никакой мобилизации до 25 лет для тех, кто прошел БОВП", - подчеркнул нардеп.

Закон о мобилизации / Інфографіка: Главред

Что говорят в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что мобилизация в Украине начинается с 25 лет. По его словам, молодежь в возрасте 18-25 лет попасть в армию может только в случае добровольного подписания контракта.

"Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе. Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно пойти, подписать контракт", - подчеркнул Коваленко.

Новости Украины - мобилизация 18-летних

Напомним, на президента Украины Владимира Зеленского усиливается давление из-за нехватки человеческих ресурсов в армии. США и их союзники готовы снарядить и обучить новых мобилизованных, если Украина снизит мобилизационный возраст, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Также с сентября в Украине для всех студентов вузов вводится обязательный курс БОВП. Студенты, которые не сдадут экзамен или откажутся от присяги, будут отчислены. Теоретический курс будет обязательным и для мужчин, и для женщин, а практический только для мужчин.

Как сообщал Главред, Украина не сможет выиграть войну, просто увеличивая численность войска, заявил народный депутат Федор Вениславский. Он подчеркнул, что для победы нужно высокотехнологичное западное оружие, в частности дальнобойные ракеты.

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Кто такой Алексей Гончаренко? Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам. В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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