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БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ

Руслана Заклинская
18 января 2025, 18:48
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Граждане без базовой военной подготовки не смогут работать в органах государственной службы или местного самоуправления, рассказал Сергей Мельник.
БОВП пройдут и мужчины, и женщины: в Минобороны объяснили, что будет за отказ
Что будет со студентами, которые не сдадут БЗВП / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное:

  • С сентября 2025 года все студенты начнут проходить курс БОВП
  • Теоретическая часть курса обязательна для всех студентов, а практический курс будут проходить только мужчины
  • Студенты, которые не сдадут экзамен или откажутся от военной присяги, будут отчислены

С сентября для всех студентов вузов Украины начнется преподавание обязательного курса "Базовая общая военная подготовка". Студентов, которые не сдадут экзамен по БОВП или откажутся от военной присяги, отчислят. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

По его словам, курс будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий. БОВП начнут преподавать со второго курса обучения.

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Мельник рассказал, что теоретическая часть будет обязательной для всех студентов, независимо от пола, а практический курс должны проходить только мужчины. Женщины смогут пройти практический курс по собственному желанию, если станут на воинский учет.

"Хочу подчеркнуть, что она (БОВП - Главред) является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", - сказал заместитель министра обороны.

Также Мельник пояснил, что тех, кто пройдет БОВП, но не подлежит мобилизации из-за возраста, здоровья или семейных обстоятельств, могут мобилизовать только по собственному желанию.

"Сегодня каждый граждан Украины в связи с вооруженной агрессией РФ должен овладеть военной методикой, военное обучение. Это в будущем принесет пользу не только в военной службе, если кто-то присоединится к рядам вооруженных сил, а также в гражданской жизни", - подчеркнул он.

Генерал добавил, что граждане, которые не имеют базовой военной подготовки, не смогут работать в органах государственной службы, местного самоуправления или прокуратуры.

"Я убежден, что, например, среди женщин будет много желающих приобщиться (к изучению практического курса БОВП - Главред), потому что базовая военная подготовка развеивает туман неизвестности, который есть у многих людей", - отметил Мельник.

БОВП студентов - новости по теме

Напомним, большинство студентов высших учебных заведений Украины имеют отсрочку от мобилизации, если получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме. Отсрочка не предоставляется студентам вечерних или заочных форм, тем, кто получает не первое высшее образование, или отказывается от общевойсковой подготовки.

Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке (БВП), в частности для женщин, где прохождение подготовки и постановка на воинский учет будут исключительно добровольными. Законопроект поддержали 298 депутатов. Также отменена срочная служба, которую заменит базовая общевойсковая подготовка с 2025 года.

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине начнется масштабная программа базовой военной подготовки для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Сначала ее пройдут студенты, а впоследствии программа распространится на всю мужскую часть населения этого возраста, рассказал глава Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко.

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Что известно о Сергее Мельнике

Сергей Мельник (род. 12 июля 1977, г. Хмельник, Винницкая область) - украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции (4 марта 2022), доцент, доктор юридических наук. Руководитель Сил обороны города-героя Харькова (с сентября 2022). Заместитель командующего оперативной группировки войск Харьков (с сентября 2022), сообщает Википедия.

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