Кто из студентов получат отсрочку: появилось объяснение

Отсрочку от призыва получат не все, кто поступает в учреждения высшего образования.

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Продолжается всеобщая мобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Отсрочку от призыва будут иметь всего две категории студентов. Об этом в эфире телемарафона в субботу, 6 июля, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

В частности, существует несколько критериев по оценке того, будет ли военнообязанный призван. Речь идет о форме обучения и уровне получаемого образования.

"Те, кто поступает на бюджет на дневную или дуальную форму - это один из критериев. И второй критерий - уровень того образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть. То есть, если человек бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку", - пояснил Лазуткин.

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Мобилизация студентов - что необходимо знать

С 1 июля в Украинетри категории студентов могут мобилизовать:

студенты, которые учатся заочно;

те, кто получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Студенты-мужчины вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут быть мобилизованы.

Как пояснили впоследствии в Минобразования, магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они будут иметь право на отсрочку.

Еще раньше Кабмин сделал обязательной военную подготовку студентов. Военная подготовка будет начинаться на первом курсе у тех, кто имеет среднее образование, и на втором - у младших специалистов и бакалавров.

Закон о мобилизации - основные положения / фото: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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